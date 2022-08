ISTAF 2022 im Olympiastadion: Tickets, Termine & Athleten

Gina Lückenkemper trumpfte bei der EM in München mit zwei Goldmedaillen auf. Am 4. September kommt sie zum Istaf ins Olympiastadion.

Nach den European Championships in München steht das nächste Leichtathletik-Highlight an: Das Internationale Stadionfest Berlin (ISTAF). Im September 2022 treten bei der 82. Auflage des Sportfests im Olympiastadion Europas Spitzensportler gegen Top-Athleten aus aller Welt an. Sportfans in der Hauptstadt dürfen sich in diesem Jahr auch auf viele der Medaillengewinner aus München freuen. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zu dem Sportevent:

Wann und wo findet der ISTAF 2022 statt?

Auch in diesem Jahr findet das Internationale Stadionfest Berlin ISTAF im Olympiastadion (Olympischer Platz 3, 14053 Berlin) statt. Die Wettkämpfe werden am Sonntag, den 4. September 2022, ausgetragen.

In welchen Disziplinen treten die Athleten an?

Nach aktuellen Plan ringen die besten Athletinnen und Athleten Deutschlands und der Welt um sportliche Erfolge in dreizehn hochkarätige Lauf-, Wurf- und Sprung-Disziplinen. Insgesamt gehen beim ältesten Leichtathletik-Meeting der Welt rund 200 Spitzensportler an den Start.

Im Hauptprogramm messen sich die Frauen unter anderem in Laufdisziplinen über 400 und 5000 Meter sowie einem 100 Meter-Hürdenlauf. Die männlichen Sportler absolvieren einen 1500 Meterlauf und einen 110 Meter-Hürdenlauf. Außerdem treten die Frauen in diesem Jahr im Weitsprung und Diskurswurf gegeneinander an, die Männer im Kugelstoßen, Speerwurf sowie im Hoch- und Stabhochsprung. Den krönenden Abschluss bildet der 100m-Lauf der Frauen und der Männer.

Speerwerfer Julian Weber: Der Europameister hat seine Teilnahme beim Istaf 2022 angekündigt.

Foto: dpa

Achtung: Die Sportdisziplinen können auch noch kurzfristig angepasst werden. Auf der Internetseite der Veranstalter finden Sie aktuelle Informationen zum Programm.

Das sind die Disziplinen beim 82. Istaf im Überblick:

100 Meter der Frauen

100 Meter Hürden der Frauen

400 Meter der Frauen

5000 Meter der Frauen

Diskuswurf der Frauen

Weitsprung der Frauen

100 Meter der Männer

110 Meter Hürden der Männer

1.500 Meter der Männer

Hochsprung der Männer

Stabhochsprung der Männer

Speerwurf der Männer

Kugelstoßen der Männer

Welche Stars treten an?

Für das diesjährige Istaf in Berlin haben bisher schon neun Europameisterinnen und Europameister ihre Teilnahme bestätigt. Dabei sein werden unter anderem die Sprint-Staffel der Frauen um Gina Lückenkemper und der Speerwerfer Julian Weber, die zuletzt bei den European Championchips in München Gold für Deutschland gewannen, die 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen, Zehnkämpfer Niklas Kaul im Speerwurf sowie Weitsprung-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die bei der EM Zweite wurde.

Bilanz: Das waren die European Championships in München Bilanz: Das waren die European Championships in München Video: Sport

Auch der 400-Meter-Hürdenläufer Karsten Warholm aus Norwegen und die Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine, die in Berlin im Weitsprung antreten wird, sind nach ihren Siegen in München beim Istaf mit dabei. Für den Weltrekordler, Olympiasieger, Welt- und Europameister Karsten Warholm wird es der dritte Start in Folge beim Istaf sein.

US-Superstar Noah Lyles kommt ins Olympiastadion

Nach den European Championchips hat auch der US-amerikanischer Sprinter Noah Lyles seine Teilnahme beim Istaf in Berlin angekündigt. Beim Istaf startet der US-Superstar über die 100 Meter und greift seine eigene Bestzeit von 9,86 Sekunden an. Der zweimalige Weltmeister über die 200 Meter ist in seiner Paradedisziplin mit 19,31 Sekunden nach Yohan Blake (19,26 Sekunden) und Usain Bolt (19,19 Sekunden) der drittschnellste Athlet aller Zeiten.

Noah Lyles tritt beim Istaf an.

Foto: Valerio Pennicino / Getty Images

Nach Istaf 2022: Diskuswerferin Nadine Müller beendet Karriere

Die frühere Diskus-Vizeweltmeisterin Nadine Müller kündigte das Ende ihrer Wettkampfkarriere an. Die 36-Jährige vom SV Halle schrieb auf Instagram, dass das Istaf in Berlin am 4. September ihr letzter Wettkampf sein werde. 2011 gewann Müller WM-Silber, 2015 Bronze. 2012 und 2018 wurde sie Vize-Europameisterin und gewann insgesamt sechs Titel bei deutschen Meisterschaften.

Wann geht es los?

Die Stadiontore öffnen am Sonntag (4. September) um 12.00 Uhr. Los geht es um 12.30 Uhr mit dem Vorprogramm. Nach dem Opening um 13.45 Uhr beginnt das Hauptprogramm ab 14 Uhr. Gegen 17.30 Uhr endet das Sportfest.

Das ist der Zeitplan im Überblick:

12.00 Uhr: Stadionöffnung

12.30 Uhr: Vorprogramm

13.45 Uhr: Opening

14.00 Uhr: Hauptprogramm

17.00 Uhr: Veranstaltungsende

Gibt es noch Tickets?

Ja, für den 82. ISTAF können noch Karten erworben werden. Die Tickets kosten zwischen 10,60 Euro (Preisklasse 5) und 42,60 Euro (Preisklasse 1).

Kinder bis drei Jahre erhalten freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch und benötigen kein eigenes Ticket. Kinder bis 12 Jahre erhalten ein ermäßigtes Ticket. Für Gruppen ab 10 Personen gibt es ebenfalls Ticketrabatte. Die Karten sind im Besucherzentrum am Olympiastadion Berlin und online auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich. Die Tageskasse öffnet um 10:00 Uhr.

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch im Olympiastadion?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Olympiastadions.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Auch in diesem Jahr Austragungsort: Das Olympiastadion in Berlin

Foto: Soeren Stache / dpa

Wie komme ich zum Stadion?

Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Olympiastadion zu kommen. Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S3, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion.

Was darf mit in das Olympiastadion?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

82. Internationales Stadionfest Berlin ISTAF, Sonntag, 4. September 2022, Einlass ab 12 Uhr, Beginn des Hauptprogramms ab 14 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 3, 14053 Berlin