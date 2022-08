Lückenkemper lockt US-Star Lyles zum Istaf Berlin

Noah Lyles ist schnell unterwegs. Das will der Sprinter auch beim Istaf in Berlin zeigen.

Berlin. Gina Lückenkemper liebt das Istaf in Berlin. So sehr, dass die Europameisterin über 100 Meter jetzt sogar einen US-Superstar ins Olympiastadion lockt. Noah Lyles (25) wird am 4. September auf der blauen Bahn an den Start gehen.

Zu verdanken ist das Lückenkemper. „Direkt vor dem 200-m-Finale der WM in Eugene haben wir über Leichtathletik-Meetings gesprochen“, erzählt die 25-Jährige. „Noah sagte, er hätte mal so richtig Bock auf ein geiles Meeting mit richtig cooler Stimmung. Da habe ich geantwortet, dann musst Du unbedingt zum Istaf nach Berlin kommen. Und da Noah schon immer mal im Olympiastadion laufen wollte, war die Sache schnell klar.“

Gina Lückenkemper trumpfte bei der EM in München mit zwei Goldmedaillen auf. Am 4. September kommt sie zum Istaf ins Olympiastadion.

Foto: Sven Hoppe / dpa

Der drittschnellste Athlet über 200 Meter

Damit startet also nicht nur die Goldmedaillengewinnerin von München über die kurze Sprintstrecke. Sondern auch der drittschnellste Athlet über die 200 Meter (19,31 Sekunden). Seine Konkurrenz ist die deutsche Sprint-Staffel mit Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah, die bei der EM in der vergangenen Woche eine Medaille wegen eines Wechselfehlers verpasste.

Lyles Bestzeit liegt bei 9,86 Sekunden, damit geht er als Topfavorit in das Rennen. Ebenso wie Lückenkemper nach ihrem Coup vor wenigen Tagen. Den Grundstein für ihre Erfolge legen die beiden in Florida. Das Duo trainiert in Clermont – zusammen mit weiteren Stars der Leichtathletik-Szene.

15 Disziplinen beim Istaf in Berlin

„Noah lädt manchmal die gesamte Gruppe zu sich nach Hause ein und legt dann als DJ auf. Das sind immer schöne Events“, erzählt Lückenkemper. „Er ist ein Ausnahme-Sportler, der geborene Entertainer, sehr kreativ und musikalisch, engagiert und einfach ein herzensguter Mensch.“

Einer, der perfekt zur Leichtathletik-Party im Berliner Olympiastadion passen dürfte. Neben dem Sprint stehen noch 14 weitere Disziplinen an. Die Frauen starten über 400 Meter, 5000 Meter, 100 Meter Hürden, im Weitsprung und im Diskuswurf (mit den EM-Medaillengewinnerinnen Kristin Pudenz und Claudine Vita).

Die Männer messen sich noch über 400 Meter, 1500 Meter, 110 Meter Hürden, im Hochsprung, Stabhochsprung, Speerwurf und Para-Kugelstoßen.

Tickets gibt es noch unter istaf.de.