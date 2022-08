Erste Barcelona-Tore: Lewandowski trifft nach 44 Sekunden

Barcelona. Seine ersten Pflichtspiel-Treffer für den FC Barcelona hat Robert Lewandowski einem besonderen Adressaten gewidmet. „Die sind für meinen Vater, der mir von oben zuschaut“, sagte der Weltfußballer nach seinen beiden Toren beim 4:1 der Katalanen bei Real Sociedad San Sebastián am Sonntagabend. Sein Vater Krzysztof war an einer Krebs-Erkrankung gestorben, als Lewandowski 16 Jahre alt war. Bei Instagram schrieb der Pole am frühen Montagmorgen über seinen gelungenen Auftritt in San Sebastian: „Was für eine Nacht!“

Der Torjäger war nach einem längeren Transfertheater vor Beginn der Saison vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt. An seinem 34. Geburtstag trug er sich erstmals in die Torschützenliste der spanischen Primera División ein. Schon nach 44 Sekunden traf er mit dem linken Fuß, in der 68. Minute war er mit rechts erfolgreich.

Dembélé lobt Lewandowskis Einsatz

Nach dem Spiel lobte Lewandowski „die harte Arbeit der gesamten Mannschaft und den Willen zum Sieg, den wir hatten, nachdem wir im ersten Saisonspiel unentschieden gespielt hatten“. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Team ein besseres Verständnis füreinander entwickle. „Es ist eine tolle Mannschaft mit jungen Spielern und anderen, die mehr Erfahrung haben und versuchen, Ratschläge zu geben“, sagte Lewandowski.

Für die weiteren Barcelona-Treffer in San Sebastian sorgten der einst bei Borussia Dortmund angestellte Ousmane Dembélé (66.) und Ansu Fati (79.). „Das ist ein schöner Sieg und wir sind zufrieden. Robert Lewandowski und Ansu Fati helfen uns sehr“, sagte Dembele und fügte an: „Es ist besser, mit Robert zu spielen als gegen ihn.“ In der Tabelle machte Barcelona mit nun vier Punkten einen Sprung auf Platz fünf. Eine Woche zuvor war Lewandowski beim 0:0 gegen Rayo Vallecano noch blass geblieben. „Das erste Spiel war nicht gut, es war alles neu. In den ersten Wochen müssen wir uns kennenlernen, aber mit jedem Spiel wird es besser“, sagte der Angreifer. (fs/dpa/sid)