Thordsen und Hake: Zwei Talente für den deutschen Kanusport

München. Eine ruhige Nacht – das war Jakob Thordsen Wunsch, als er am Freitagabend im Teamhotel des Deutschen Kanuverbands (DKV) ins Bett stieg. Wie groß die mentale Herausforderung ist, vor die die vielen Eindrücke einer Heim-EM junge Athletinnen und Athleten stellen, hatte der 22-Jährige schließlich vor seinem Vorlauf über die 1000 Meter im Kajak-Einer erfahren. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen“, sagt Thordsen, nachdem er am Freitag als Halbfinalsieger den Einzug ins Finale über die für ihn ungewohnte olympische Distanz (Sa., 13 Uhr) geschafft hatte.

Jule Hake: "Tolle Chance, unseren Sport populärer zu machen"

Auch Jule Hake kennt derlei nervliche Belastung. Allerdings hat die 22-Jährige bei den kontinentalen Titelkämpfen, die als Teil der European Championships in München auf der Regattastrecke Oberschleißheim ausgetragen werden, mehr Rennen, um diese Anspannung abzubauen. Mit ihrer Partnerin Paulina Paszek (24/Hannover) steht sie am Sonnabend (13.16 Uhr) im Kajak-Zweier über 500 Meter ebenso im A-Finale wie eine gute Stunde später im Kajak-Einer über 200 Meter und am Sonntag (13.21 Uhr) im Kajak-Einer über 500 Meter. „Die Aufmerksamkeit, die wir hier bekommen, ist schon sehr ungewohnt für uns, deshalb ist die Aufregung größer. Aber es ist eine tolle Chance, unseren Sport populärer zu machen, deshalb freue ich mich sehr auf das Finalwochenende“, sagt sie.

Deutsche Kanuten starten mit Medaillenregen: Dreimal Gold

Hake und Thordsen gelten im DKV als zwei der größten Zukunftshoffnungen. Die aus dem Münsterland stammende und seit drei Jahren am Stützpunkt in Essen trainierende Psychologiestudentin kam von der WM in Halifax (Kanada) Anfang dieses Monats mit zweimal Silber und einmal Bronze zurück. Der in Schenefeld bei Hamburg aufgewachsene Thordsen, der mit 15 ans Sportinternat in Hannover wechselte und dort eine Ausbildung zum Mechatroniker macht, war im Kajak-Einer über 500 Meter WM-Vierter geworden. Ronald Rauhe (40/Berlin), Deutschlands erfolgreichster Kanute und in München als ZDF-Experte aktiv, sagt: „Dass Jule so schnell so erfolgreich sein würde, hat mich überrascht, aber sie hat unheimlich schnell den Anschluss an den Erwachsenenbereich geschafft. Jakob ist auch ein großes Talent, er muss es noch schaffen, über ein ganzes Jahr konstant auf Topniveau zu fahren, aber mit ihm wird auch viel ausprobiert.“

Jakob Thordsen für Jacob Schopf am Start

Tatsächlich fährt Jakob Thordsen, der in der Jugend als hyperaktiv aufgefallen war und im Kanusport seine überschüssige Energie zu kanalisieren lernte, in München die olympische 1000-Meter-Distanz, weil Jacob Schopf (23/Potsdam) im Kajak-Vierer über 500 Meter fest eingeplant ist und das Finale zeitlich mit dem Einer kollidiert. Die Chance, sich mit Blick auf die WM 2023 in Duisburg, bei der die Quotenplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris auf dem Spiel stehen, für Olympia ins Blickfeld zu paddeln, sieht er. Ansprüche zu stellen ist allerdings überhaupt nicht seine Art. „Mein erstes Ziel ist es, auf den olympischen Distanzen verlässlich meine Leistung zu bringen. Ich bin dankbar für jeden Einsatz, den ich kriegen kann, und überlasse den Trainern, wo sie mich nominieren“, sagt er.

Kanu-Altstar Ronald Rauhe: "Die EM ist eine riesige Chance"

Jule Hake, die Jakob Thordsen seit vielen Jahren kennt und mit ihm befreundet ist, ist als Stammkraft im Einer und Zweier schon einen Schritt weiter. Dennoch versucht auch sie, dem Fernziel Olympia noch nicht zu viel Raum zu geben. „Bei der WM will ich helfen, die Quotenplätze zu sichern, danach können wir an Paris denken“, sagt sie. Nun jedoch liegt der Fokus erst einmal auf dem Finalwochenende der Heim-EM. „Ich bin überzeugt, dass mir die Stimmung hier noch mehr Kraft gibt, um meine Ziele zu erreichen. Ich will zeigen, dass ich zur Spitze dazugehöre“, sagt sie. Gelingt das, wird in der Nacht nach den Finalrennen sicherlich auch wenig geschlafen.