Teams des BHC mit ersten Härtetests für die Bundesliga

Die Teams des Berliner HC haben an diesem Wochenende erste Härtetests in Vorbereitung auf die Bundesligasaison.

Berlin. In zwei Wochen bereits beginnt für die Mannschaften des Berliner HC die Feldhockey-Bundesligasaison. Die Frauen starten mit der denkbar schwersten Aufgabe als Gast bei Meister Düsseldorfer HC. Die Männer haben es bei Uhlenhorst Mülheim kaum leichter. Für beide geht es auch darum, mit den neuen Trainern Tin Matkovic (Frauen) und Darren Cheesman schnell ihren Rhythmus zu finden. Und weitere personelle Wechsel zu verarbeiten.

Den BHC verlassen haben die Nationalspieler Jonas Gomoll (Niederlande) und Florian Sperling (UHC Hamburg) sowie Luca Kirstein (München), hinzugekommen ist mit Marinus Mack (aus München) ein ehemaliger Junioren-Nationalspieler. „Das Klubleben hat mich überzeugt“, gab der 22-jährige Medizinstudent als Grund an, „zudem hatte ich ein gutes Gefühl bei den Trainern und finde es spannend, einen englischsprachigen Coach zu haben.“

Die Frauen verstärkten sich unter anderem mit Solvej Althof (Zehlendorfer Wespen) und Junioren-Nationalspielerin Elissa Mewes (TSV Mannheim), müssen aber auf Jana Gönnermann (Karriereende) und Emma Allroggen (zurück nach England) verzichten. Althof wollte sich eigentlich nach ihrem Bachelor auf ihre berufliche Karriere konzentrieren. Dann fiel der Entschluss, doch noch den Master zu machen. „Als Studentin“, sagt die frühere Mannheimerin, „hatte ich wieder Lust auf und Zeit für Erstliga-Hockey.“

Neue Trainer des Berliner HC sind zuversichtlich

Die Trainer sind trotz der Veränderungen optimistisch, eine gute Saison zu bestreiten. So sagt Cheesman: „Die Qualität wird immer besser und besser, sodass ich zuversichtlich bin, dass die Jungs pünktlich zum Saisonstart auf dem richtigen Level sind.“ Und sein Kollege Matkovic beteuert: „Athletisch sind wir schon auf einem guten Stand.“

Das soll sich jetzt in Testspielen erweisen. Im Zehlendorfer Ernst-Reuter-Stadion treten die Frauen an diesem Wochenende gegen den Münchner SC (Sonnabend, 15.30 Uhr) und Aufsteiger Bremer HC an – Konkurrentinnen, die der BHC in der Saison hinter sich lassen sollte, wenn erneut mindestens das Viertelfinale als Ziel ausgegeben wird. Weitere Tests sind vor der Partie in Düsseldorf noch gegen den Hamburger Polo-Club, die Wespen und TuS Lichterfelde vorgesehen.

BHC-Männer mit Härtetest bei Polo-Club Hamburg

Die BHC-Männer, die ebenfalls vergangene Saison bis ins Viertelfinale kamen, bekommen es schon an diesem Wochenende in Hamburg mit dem deutschen Vizemeister Polo-Club und dem Club an der Alster zu tun. Der letzte Härtetest ist ein Woche darauf das Gastspiel des HTHC Hamburg in Berlin.

