Röhler: „Wir Speerwerfer sind ein kleines bisschen sensibel“

2018 im Berliner Olympiastadion: Speerwerfer Thomas Röhler wird Europameister. Bei der EM in München will er zunächst die Qualifikation überstehen.

München. Thomas Röhler suchte 2018 im Berliner Olympiastadion nach einem Ausdruck für seine Freude: Also sprang der neue Speerwurf-Europameister kurzerhand in den Wassergraben. Vier Jahre später steht für den Olympiasieger von 2016 aus Jena wieder eine Heim-Europameisterschaft an. In München, wo die EM als Teil der European Championships stattfindet, gehört der Titelverteidiger nach einer langwierigen Verletzung jedoch nicht zu den Favoriten. Am Freitag (ab 10 Uhr/ZDF) will er zunächst die Qualifikation überstehen.