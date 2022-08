«Kletter-Boom» bei EM: Meul glaubt an große Zukunft

München. Kletterin Hannah Meul rechnet damit, dass die Heim-Europameisterschaft in München ihrer Sportart dauerhaft zu mehr Aufmerksamkeit in Deutschland verhilft.

«Man sieht ja, was für ein Kletter-Boom das hier ist. Die Menge geht einfach ab. Wenn das hier weiter so geht, habe ich keine Zweifel, dass Klettern ganz groß wird», sagte die 21-Jährige aus Frechen.

5000 Zuschauer hatten am Samstag in der ausverkauften Wettkampfstätte am Münchner Königsplatz den siebten Platz der Deutschen frenetisch bejubelt. Normalerweise verfolgen nur wenige Hundert Zuschauer die Weltcups während der Saison. «Vor so einem Publikum durfte ich noch nie klettern. Ich hatte richtig Gänsehaut», sagte Meul.

Die beeindruckende Kulisse im Stadtzentrum inklusive der lautstarken Fans, die zur Partymusik stundenlang feierten, begeisterte auch den tschechischen Szenestar Adam Ondra. «Wahrscheinlich die beste Atmosphäre, in der ich je geklettert bin», sagte der mehrmalige Weltmeister nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Bouldern.

