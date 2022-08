Wellbrock und Romantschuk: Ziemlich beste Konkurrenten

Rom/Essen. Es war ein munterer ukrainischer Abend, den Florian Wellbrock und Bernd Berkhahn Ende Juni in Budapest erlebten. Eingeladen hatte sie die Familie von Michailo Romantschuk – als Dank dafür, dass sie dem zweimaligen Medaillengewinner der Sommerspiele von Tokio nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bei sich in Magdeburg ein neues sportliches Zuhause gegeben hatten. Bei der WM in Ungarn fischten dann Freiwasser-Olympiasieger Wellbrock und Romantschuk ihre Medaillen gemeinsam aus dem Pool. Und trafen sich zwischendurch zum fröhlichen Dinner.

Florian Wellbrock und Bernd Berkhahn Herzlichkeit unter Rivalen