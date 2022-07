DFB-Pokal: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV

1. Runde im DFB-Pokal: Am Montag trifft die Eintracht Frankfurt auf den 1. FC Magdeburg. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Auftakt im DFB-Pokal: In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg am Montag (1. August, Anstoß 20:45 Uhr) Bundesligist und Europapokalsieger Eintracht Frankfurt. Kann der Traditionsverein aus Sachsen-Anhalt den Hessen zum Stolperstein werden?

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine in einem Pflichtspiel datiert aus dem Jahr 2016 und war ebenfalls ein Erstrundenduell im DFB-Pokal. Damals konnten sich die Frankfurter denkbar knapp mit 4:3 nach Elfmeterschießen in die zweite Runde zittern. Wer kann das Spiel am Montagabend für sich entscheiden und sich das Ticket für die 2. Runde sichern?

Magdeburg gegen Frankfurt: Wer überträgt das Pokalspiel?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Das Pokalspiel zwischen 1860 München und Borussia Dortmund wird live im Ersten ausgestrahlt. Die ARD beginnt am Montag (1. August) um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Alexander Bommes zusammen mit dem Experten Thomas Broich. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr meldet sich Kommentator Florian Naß live aus Magdeburg.

1. Runde im DFB-Pokal - Diese Spiele werden im Free-TV gezeigt:

Freitag, 29. Juli, 20.45 Uhr: Borussia Dortmund gegen TSV 1860 München (ZDF)

Montag, 1. August, 20.45 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Magdeburg (ARD)

Dienstag, 30. August 20.45 Uhr : RB Leipzig gegen Teutonia Ottensen (ZDF)

Mittwoch, 31. August, 20.45 Uhr: Viktoria Köln gegen Bayern München (ARD)

Zeigt Sky das Spiel Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden Die Vorberichterstattung mit allen Interviews und Informationen zu den Aufstellungen von Frankfurt und Magdeburg startet am 1. August um 20.30 Uhr. Ab 20.45 Uhr überträgt Sky das Pokalspiel live.

Wird es einen Livestream geben?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt

