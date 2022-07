DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC live im TV

Auftakt im DFB-Pokal: Am Sonntag (31. Juli, Anstoß 18:00 Uhr) trifft Hertha BSC auswärts auf Eintracht Braunschweig und bekommt es damit zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren in der ersten Runde mit dem Zweitliga-Aufsteiger zu tun. "Das ist aus unserer Sicht ein kurioses Los", kommentierte Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic die Paarung: "Denn es wird langsam zur Tradition, alle zwei Jahre in der ersten Runde nach Braunschweig zu reisen." Bereits 2018 und 2020 trafen beide Klubs aufeinander.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Wer kann das Spiel am Sonntagabend für sich entscheiden und sich das Ticket für die 2. Runde sichern? Beim letzten Duell beider Vereine im DFB-Pokal 2020 setzte sich Eintracht Braunschweig nach einem dramatischen 5:4-Sieg durch.

Welcher Sender überträgt das Hertha-Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Sonntag (31. Juli) um 17.50 Uhr. Ab 18:00 schaltet Sky dann live zur Partie in das Eintracht-Stadion in Braunschweig. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wird das Spiel auch im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC wird nicht live im Free-TV ausgestrahlt. ARD und ZDF haben für die neue Saison gemeinsam die Rechte an insgesamt 15 Live-Spielen erworben - jeweils vier Spiele in der 1. und 2. Runde des DFB-Pokals, zwei Spiele im Achtel-, Viertel, und Halbfinale sowie die Übertragung des Finales. Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland wird wie schon in den vergangenen Jahren alle 63 Spiele von der ersten Hauptrunde bis zum Finale live und in der Konferenz ausstrahlen.

1. Runde im DFB-Pokal - Diese Spiele werden im Free-TV gezeigt:

Freitag, 29. Juli, 20.45 Uhr: Borussia Dortmund gegen TSV 1860 München (ZDF)

Montag, 1. August, 20.45 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Magdeburg (ARD)

Dienstag, 30. August 20.45 Uhr : RB Leipzig gegen Teutonia Ottensen (ZDF)

Mittwoch, 31. August, 20.45 Uhr: Viktoria Köln gegen Bayern München (ARD)

Die Übertragung im Fernsehen ist für die Bundesligisten die wichtigste Einnahmequelle.

Foto: DPA

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Free-TV wird das Erste am Sonntag in der ARD-Sportschau ab 22.05 Uhr zeigen. Neben der TV-Übertragung bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die Sendung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek.

Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

Lesen Sie auch:

7:0 gegen Makkabi: Schwarz feiert Premierensieg mit Hertha

England bringt Hertha BSC ins Schwitzen

DFB-Pokal: ZDF überträgt BVB-Spiel bei 1860 München