100-Meter-Sieger: Fred Kerley ist schnellster Mann der Welt

Eugene. Fred Kerley ist der schnellste Mann der Welt. Der Topfavorit setzte sich im Finale um den prestigeträchtigen 100-Meter-Titel in Eugene nach 9,86 Sekunden vor seinen Landsleuten Marvin Bracy und Trayvon Bromell (beide 9,88) durch. Damit lief Kerley so schnell wie einst sein Landsmann Carl Lewis 1991 in Tokio. Titelverteidiger Christian Coleman wurde nur Sechster (10,01), dennoch gab es zum dritten Mal in Folge 100-m-Gold für die USA.

"Wir haben gesagt, dass wir das hier zu Hause holen wollen. Und wir haben es getan“, sagte der 27 Jahre alte Kerley, der bereits im Vorlauf mit 9,79 Sekunden ein Ausrufezeichen gesetzt hatte: „Ich bin so stolz.“ Nicht zum Halbfinale angetreten war Olympiasieger Marcell Jacobs, der Italiener meldete sich mit einer Muskelverletzung in der Hüfte. Kerley war bei seinem Sieg langsamer als noch im Vorlauf, als ihm seine persönliche Bestleistung von 9,76 Sekunden gelungen war. Der 2009 von Usain Bolt aufgestellte Weltrekord von 9,58 Sekunden blieb außer Reichweite.(fs/sid)