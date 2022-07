Supercup: RB Leipzig gegen den FC Bayern München live im TV

Pokalsieger gegen Meister: Im Supercup geht es um den ersten Titel der Saison 2022/23 - in einem echten Top-Duell. Der Pokalsieger RB Leipzig trifft auf Rekordmeister FC Bayern München. Wer ist schon besser in Form und holt sich den ersten Pokal der Saison? Alle Infos im Überblick.

Wer spielt im DFL-Supercup 2022?

Der DFL-Supercup stellt seit 2010 den Auftakt der Saison dar und wird zwischen dem Sieger der Deutschen Meisterschaft und dem Sieger des DFB-Pokals aus der vorhergehenden Saison ausgetragen. Die Leipziger gewannen in der vergangenen Saison ihren ersten DFB-Pokal im Finale gegen den SC Freiburg (4:2 i. E.) und treffen damit im Supercup auf den amtierenden Meister FC Bayern München.

Wann und wo findet der DFL-Supercup 2022 statt?

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kehrt für den Supercup erneut an seine alte Wirkungsstätte in Leipzig zurück. Anpfiff in der Leipziger Red Bull Arena ist am Sonnabend (30. Juli 2022) um 20.30 Uhr. Sollte der Sieger nach 90 Minuten noch nicht feststehen, geht es sofort ins Elfmeterschießen.

Das sind die Supercup-Sieger der letzten Jahre

2012: Borussia Dortmund – Bayern München 1:2

2013: Bayern München – Borussia Dortmund 2:4

2014: Bayern München – Borussia Dortmund 0:2

2015: Bayern München – VfL Wolfsburg 4:5 n. E.

2016: Bayern München – Borussia Dortmund 2:0

2017: Bayern München – Borussia Dortmund 5:4 n. E.

2018: Bayern München – Eintracht Frankfurt 5:0

2019: Borussia Dortmund – Bayern München 2:0

2020: Bayern München – Borussia Dortmund 3:2

2021: Bayern München – Borussia Dortmund 3:1

Foto: dpa

Wer überträgt die Partie RB Leipzig gegen den FC Bayern München?

Der Supercup wird live im Free-TV von Sat.1 übertragen. Die Vorberichterstattung "Sat.1 Bundesliga: Supercup" beginnt um 20:00 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 schaltet der Sender live zur Partie nach Leipzig.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden Die Vorberichterstattung mit allen Interviews und Informationen zu den Aufstellungen von Leipzig und Bayern startet am 30. Juli um 20 Uhr. Ab 20.30 Uhr überträgt Sky den Supercup live.

Wird es einen Livestream geben?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sat.1 mit dem Livestream ran.de einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

DFL-Supercup 2022 im Morgenpost-Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie den Supercup 2022 RB Leipzig gegen den FC Bayern München live und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Leipzig vs. FC Bayern München

Lesen Sie auch:

Trainingsstart in Frankfurt: Götze gleich im Blickpunkt

So sehen Sie die Bundesliga 2022/2023 im TV und Stream

DFB-Pokal: ZDF überträgt BVB-Spiel bei 1860 München