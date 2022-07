Live! 2:0! Spanien macht das Spiel, Deutschland die Tore

Im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-EM treffen die deutschen Fußball-Frauen in London auf Spanien. Das EM-Spiel im Live-Ticker.

London. Mit Alexandra Popp anstelle von Lea Schüller gehen die deutschen Fußballerinnen in das EM-Spiel gegen Spanien. Die Kapitänin vom VfL Wolfsburg und 115-fache Nationalspielerin bestreitet damit am Dienstagabend ihre erste Europameisterschafts-Partie von Anfang an. Bayern-Torjägerin Schüller fehlt wegen eines positiven Coronatests im Schlager der Gruppe B im Brentford Community Stadium. Ansonsten hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die gleiche Startelf berufen wie beim 4:0 zum Turnierauftakt gegen Dänemark.

Deutschland gegen Spanien: Das EM-Spiel im Live-Ticker

Vorab-Schema: Deutschland - Spanien

Deutschland: 1 Frohms/VfL Wolfsburg (27 Jahre/29 Länderspiele) - 15 Gwinn/Bayern München (23/29), 3 Hendrich/VfL Wolfsburg (30/48), 5 Hegering/VfL Wolfsburg (32/22), 17 Rauch/VfL Wolfsburg (26/23) - 20 Magull/Bayern München (27/62), 6 Oberdorf/VfL Wolfsburg (20/29), 13 Däbritz/Olympique Lyon (27/88) - 9 Huth/VfL Wolfsburg (31/68), 11 Popp/VfL Wolfsburg (31/116), 19 Bühl/Bayern München (21/26). - Trainerin: Voss-Tecklenburg

Spanien: 13 Panos - 2 Batlle, 4 Paredes, 16 Leon, 15 Ouahabi - 6 Bonmati, 3 Aleixandri, 12 Guijarro - 21 Sheila Garcia, 17 Lucia Garcia, 8 Caldentey. - Trainer: Vilda

Schiedsrichterin: Stephanie Frappart (Frankreich)

Zuschauer: 15.000 (in London/Brentford)