Eishockey: Düsseldorf und Krefeld beschließen Kooperation

Die Düsseldorfer EG und die Krefeld Pinguine werden in der kommenden Spielzeit Kooperationspartner. Talente sollen dadurch gefördert werden.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG wird in der kommenden Spielzeit neuer DEL-Kooperationspartner des Erstligaabsteigers Krefeld Pinguine. Dadurch sollen junge Talente an beiden Standorten weiter gefördert werden, teilte der Krefelder Klub am Montag mit.

Klubs profitieren von geringer Entfernung

„In der geschlossenen Kooperation sehen wir eine hilfreiche Perspektive auf beiden Seiten. Da die Entfernung gering und das professionelle Umfeld in beiden Klubs groß ist, versprechen wir uns eine perfekte Zusammenarbeit“, erklärte Krefelds Geschäftsführer Sergey Saveljev.

Auf eine gute Kooperation setzen auch die Düsseldorfer. „Sie gibt beiden Teams die Möglichkeit, sehr kurzfristig junge Spieler dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden und entsprechende Einsatzzeiten bekommen können“, sagte DEG-Geschäftsführer Niki Mondt.