2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 live im TV

1. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am Freitag trifft Hannover 96 auf den 1. FC Kaiserslautern. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Auftakt in der zweiten Bundesliga: Mit dem Spiel des Aufsteigers 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 startet am Freitagabend (15. Juli, Anstoß 20.30 Uhr) die neue Saison.

Die Pfälzer setzten sich erst vor einigen Wochen in der Relegation gegen Dynamo Dresden durch und kehrten damit in die 2. Bundesliga zurück. Nach einem torlosen Hinspiel am Betzenberg, konnte der FCK unter Coach Dirk Schuster das Rückspiel in Dresden mit 2:0 gewinnen und buchte damit das Ticket für die 2. Liga.

Hannover 96 peilt unter der Führung ihres neuen Trainers Stefan Leitl die 1. Bundesliga an. Um ihre Aufstiegsambitionen zu untermauern, verpflichteten die Niedersachsen zuletzt Profis mit Bundesliga-Erfahrung wie Stürmer Havard Nielsen und Louis Schaub. Wer kann das Auftaktmatch am Freitag in Kaiserslautern für sich entscheiden?

So sehen Sie die 2. Bundesliga im TV, Stream und Liveticker

Welcher Sender überträgt das Spiel?

Die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 wird im Free-TV ausgestrahlt. Der Sender Sat.1 beginnt mit der Vorberichterstattung "Fußball: 2. Bundesliga" am Freitag (15. Juli) um 19.00 Uhr. Ab 20.30 Uhr schaltet Sat.1 dann zu Kommentator Wolff-Christoph Fuss, der live von der Partie im Fritz-Walter-Stadion berichtet.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen Kaiserslautern und Hannover 96 um 20 Uhr und schaltet pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr nach Kaiserslautern.

Wird es einen Livestream geben?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sat.1 mit dem Livestream ran.de einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

Bundesliga-Spielplan: Bayern eröffnen Saison in Frankfurt

1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96

Lesen Sie auch:

FC Viktoria Berlin: Mit Frauenpower in die Bundesliga

Hertha BSC: Ist Sunjic schon der Ersatz für Ascacibar?

Halbautomatische Abseitserkennung bei Fußball-WM in Katar