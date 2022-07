Deutsche Volleyballerinnen gewinnen gegen Belgien

Calgary. Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihre Bilanz etwas verbessert und im zehnten Spiel den dritten Sieg geholt. Gegen Belgien gab es in Calgary ein 3:1 (20:25, 25:18, 25:22, 25:20).

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen steht damit bei elf Punkten und hat bei noch zwei ausstehenden Partien nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Finalrunde der besten acht Teams. Es warten noch Kanada und Tabellenführer USA als weitere Gegner.

Beste deutsche Angreiferin mit starken 28 Punkten war Lina Alsmeier. Das DVV-Team trat ohne Ausnahmespielerin Louisa Lippmann an, die zum Beachvolleyball gewechselt ist.

In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Teams in die Finalrunde. Die Spiele in diesem Wettbewerb sind wichtig für die Weltrangliste.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-870465/2 (dpa)