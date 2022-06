Eisbären Berlin: Fiore bleibt dem Meister erhalten

Berlin. Stürmer Giovanni Fiore gehört auch in der nächsten Saison zum Team der Eisbären Berlin. Der Kanadier, der seit 2020 beim EHC ist und an den zwei jüngsten Titeln in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen Anteil hat, verlängerte seinen Vertrag bei den Hauptstädtern.

„Ich freue mich auf meine dritte Saison in Berlin. Es macht Spaß, in einer Mannschaft mit einer solch ausgeprägten Siegermentalität zu spielen“, sagte der 25-Jährige, der in insgesamt 99 DEL-Partien, 28 Tore erzielte und 30 Treffer vorbereitete.

Fiores Entwicklung soll bei den Eisbären weitergehen

Sein Verbleib beim Klub war zunächst nicht sicher, weil die Berliner nicht wussten, wie sie sich für die neue Spielzeit aufstellen wollen. Doch Fiores Vielseitigkeit, seine auf der einen Seite großen technischen Fähigkeiten sowie seine Intensität gaben letztlich den Ausschlag für ein weiteres Engagement.

„Er war in den beiden vergangenen Saisons ein bedeutender Spieler für uns. Zudem hat er auch abseits des Eises sehr positiv auf die Mannschaft eingewirkt. Wir sind davon überzeugt, dass er noch nicht an seinem Leistungszenit angekommen ist“, sagt Sportdirektor Stéphane Richer.

