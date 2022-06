Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler des Monats?

Hobbies: Heute hat man so enorm viele Möglichkeiten und Angebote, denen man sich widmen kann, dass es mir schwerfällt, meine Hobbies einzugrenzen. Natürlich verbringe ich meine meiste Zeit damit, Spaß am Sport zu haben, mit meinen Freunden entdecke ich dagegen meist eher musikalische und künstlerische Seiten oder diskutiere über Themen, die uns beschäftigen. Doch bei allem: mir macht es generell Spaß neue Dinge auszubringen und neue Menschen kennenzulernen. In gewisser Weise ist das doch auch ein Hobby - die Suche nach Neuem, oder?