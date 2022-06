Lisicki zieht im Doppel ins Halbfinale von Berlin ein

Berlin. Der Donnerstag gehörte beim WTA-Turnier in Berlin den Favoritinnen. Gleich im ersten Match eines langen Tennistages zeigte die Tunesierin Ons Jabeur, warum sie auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß die topgesetzte Spielerin ist. Mit 6:2 und 7:6 (10:8) setzte sich die Nummer vier der Welt gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks durch und zog damit in das Viertelfinale an der Hundekehle ein. Dort bekommt sie es mit Aliaksandra Sasnowitsch (Belarus) zu tun, die am Mittwoch Andrea Petkovic (Darmstadt) bezwungen hatte.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Olympiasiegerin Belinda Bencic, die drei Sätze benötigte, um Anna Kalinskaja (Russland) aus dem Weg zu räumen. Nach dem 6:4, 1:6, 6:1 steht er der Schweizerin nun erneut eine Russin gegenüber, und zwar Veronika Kudermetowa (Russland), die sich mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 gegen ihre Landsfrau und Berlin-Titelverteidigerin Ljudmila Samsonowa durchsetzte. Zudem trifft die Griechin Maria Sakkari im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf Daria Kasatkina (Russland).

Wimbledon-Finalistin gegen Paris-Finalistin

Das interessanteste Duell am Freitag ist jedoch fraglos das Aufeinandertreffen von Karolina Pliskova (Nummer sieben der Welt), die bereits am Mittwoch im Achtelfinale die Kanadierin Bianca Andreescu 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Doch Gauff präsentierte dem Publikum am Donnerstag erneut ihre tolle Form. Gegen die Chinesin Xinyu Wang behielt die 13. der Weltrangliste, die erst vor zwei Wochen im Finale der French Open stand, mit 6:0 und 6:4 die Oberhand.

Spannend ging es im Doppel zu. Dort hatte Lokalmatadorin Sabine Lisicki ihren Viertelfinalauftritt an der Seite von Andreescu. Im Einzel war die 32-Jährige bei ihrem Comeback auf der großen Bühne in der zweiten Runde der Qualifikation ausgeschieden. Gemeinsam mit der Kanadierin lief es deutlich besser, und nun stehen die beiden sogar im Halbfinale. Denn sie bezwangen Asia Muhammad (USA) und Ena Shibahara (Japan) mit 7:6 (7:4), 1:6, 10:7. Damit gibt es am Sonnabend den nächsten Auftritt von Lisicki, die im Duell mit Katerina Siniakova (Tschechien)/Storm Sanders (Australien) in Berlin sogar in das Finale einziehen kann.

