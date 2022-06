Nationalmannschaft Im Nationalteam steht die Achse für die WM in Katar

Mönchengladbach. Ein großer Rhetoriker ist Hansi Flick nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Gegenüber seinen Spielern findet der Bundestrainer meist den richtigen Ton und die richtigen Worte, erzählen Begleiter. Wenn allerdings die Kameras und Mikrofone auf ihn gerichtet sind, bleibt der 57-Jährige lieber im Ungefähren und vermeidet es, in die Tiefe zu gehen – auch nach einem 5:2 (2:0)-Sieg gegen Italien, auch nach diesem Ausrufezeichen, das seine zuletzt so wankelmütigen Spieler im letzten von vier Nations-League-Spielen vor der Sommerpause gesetzt haben.