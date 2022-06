Tennis in Berlin Tennis-Turiner in Berlin: Start mit Hindernissen

Berlin. Als an der Hundekehle die ersten Bälle flogen, hatte Barbara Rittner noch andere Verpflichtungen in der City. Als die erledigt waren, zog es sie am Sonnabendmittag so schnell es ging in den Grunewald. Hinaus zu den Rasenplätzen auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß. Aber einmal musste sie noch kurz hoch aufs Hotelzimmer, ihr kleiner, weiß und braun gefleckter Hund Rone durfte natürlich mit an die Hundekehle. Versteht sich von selbst.

So ein fideler Racker kann einem das Leben in dunklen Stunden erhellen. Bestimmt war Rone auch am Freitagabend ein kleiner Sonnenstrahl auf das Gemüt der Direktorin des WTA-Turniers, das zum zweiten Mal nach der Neuauflage im Vorjahr ausgetragen wird. Damals wegen Corona nur mit sehr wenigen Besuchern, nun völlig ohne Beschränkungen, was noch mal ein besonderes Kribbeln auslöst. „Ein richtiges Turnier ist für mich ein Turnier mit Fans“, sagt Rittner. Insofern sei das nun der echte Start für die Veranstaltung, wenngleich er sportlich ein Jahr zuvor stattgefunden hat.

Misstöne mit Kerber sind ausgeräumt

In die Vorfreude mischte sich aber eben auch etwas Enttäuschung. Eine ganze Reihe an Absagen hagelte es unmittelbar vor dem Beginn. „Der Freitag war hart für uns als Organisatoren, das habe ich selten so erlebt“, gab Rittner offen zu. Neben Iga Swiatek (Polen), der Nummer eins der Welt und frisch gekürten French-Open-Siegerin (Schulterprobleme), ließen sich unter anderen Topspielerinnen wie die vierfache Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka (Japan), Anett Kontaveit (Lettland, Nummer zwei der Welt), Paula Badosa (Spanien, Nr. 3) oder auch Angelique Kerber (Kiel) entschuldigen.

Um Deutschlands Nummer eins hatte es zuletzt einige Irritationen gegeben, als Kerber nach dem Aus in der dritten Runde von Paris über mangelnde Wertschätzung aus Berlin klagte. Es lag ein Missverständnis vor, das Rittner längst ausgeräumt hat. „Ich war perplex“, sagt die Sportliche Leiterin. Es habe seitens des Turniers eine E-Mail gegeben, die sie nicht kannte und die unglücklich formuliert gewesen sei. „Es ist alles geklärt“, so Rittner, die bis Freitagabend eine Wildcard für Kerber zurückgehalten hatte.

Doch da die Kielerin beim direkt nach Berlin beginnenden Turnier in Bad Homburg antritt, wo sie Titelverteidigerin ist und Mitveranstalterin, und anschließend in Wimbledon (ab 27. Juni) spielt, lässt die 34-Jährige den Auftritt in der Hauptstadt aus. „Drei Turniere in Folge wären zu viel“, zeigt Rittner Verständnis. Es kann sich schließlich immer noch sehen lassen, das Feld in Berlin, das nun von der Tunesierin Ons Jabeur als Nummer vier der Welt angeführt wird und mit Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz), der letztjährigen Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien) oder Garbine Muguruza (Spanien), WTA-WM-Siegerin 2021, sehr viel zu bieten hat.

Berlinerin Lisicki trifft am Sonntag auf Australierin Saville

Sie alle greifen frühestens am Montag im Hauptfeld in das Geschehen auf dem Rasen im Steffi-Graf-Stadion ein. Am Sonnabend war dafür in der Qualifikation schon viel los auf den Plätzen im Grunewald. Viele junge deutsche Spielerinnen maßen sich dort. „Als Bundestrainerin muss mir das Herz aufgehen, wir brauchen diese Turniere in Deutschland, damit der Nachwuchs Erfahrung sammelt“, sagt Rittner. Die größte Aufmerksamkeit aber wurde Sabine Lisicki zuteil, die nach langer Verletzungspause bei ihrer Rückkehr gegen Asia Muhammad (USA) antrat und 6:4, 6:4 gewann. „Es ist nur ein Match, aber für mich ist es so viel wert. Es ist eines der allerschönsten Gefühle, hier zu Hause zu spielen“, sagte die Wimbledon-Finalistin von 2013.

Jetzt braucht die 32-jährige Berlinerin (Nummer 994 der Welt) am Sonntag noch einen Erfolg gegen die Australierin Daria Saville (Nummer 104 der Welt), um in das Hauptfeld an der Hundekehle vorzustoßen. „Da bin ich auch ein bisschen aufgeregt“, sagt Rittner und hat die Absagen vom Freitag fast verdrängt.

