Alba startet mit Heimspiel in Finalserie gegen Bayern

Berlin. Für Titelverteidiger Alba Berlin beginnt an diesem Freitag die Finalserie in der Basketball-Bundesliga. In der ersten Partie haben die Berliner ab 20.30 Uhr (MagentaSport) Heimrecht gegen Bayern München. Alba hatte sich im Halbfinale klar mit 3:0-Siegen gegen die MHP Riesen Ludwigsburgs durchgesetzt, die Bayern hatten die Telekom Baskets Bonn knapp mit 3:2 bezwungen. Spiel zwei der Best-of-five-Serie findet dann am Dienstag in München statt. Alba gewann in den vergangenen beiden Jahren die deutsche Meisterschaft und hat in dieser Saison bereits den deutschen Pokal geholt. Die Bayern waren 2018 und 2019 deutscher Meister.

