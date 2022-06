DFB-Kracher gegen England: Flick nimmt Team in die Pflicht

Nach dem 1:1 in Italien kündigt der Bundestrainer für das Nations-League-Spiel heute gegen England Änderungen an. Klare Worte für Sané.

Bologna/Herzogenaurach. Die Antwort kommt ohne Zögern, allerdings auch ohne große inhaltliche Präzision. Am Vortag des Nations-League-Spiels in München gegen England an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) sind ein paar Kinder zu Besuch bei der Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Ein Verein, der Herzenswünsche erfüllt, hat es möglich gemacht. Sie dürfen beim Abschlusstraining zuschauen, bekommen Autogramme – und dann die Frage gestellt, wer ihr Lieblingsnationalspieler sei. Antwort: „Der Davies!“ Alphonso Davies vom FC Bayern also. Zweifellos ein sehr Guter – aber leider Kanadier.

Leroy Sané wieder als Sorgenkind

Aber wer will es den jungen Gästen auch verübeln? Es hat sich ja keiner von denen aufgedrängt, die jüngst für Deutschland im Einsatz waren. Das 1:1 (0:0) gegen Italien am Samstagabend in Bologna war vom Ergebnis zwar noch in Ordnung – vom Erlebnis her aber nicht. Bundestrainer Hansi Flick zumindest war im Stadio Renato Dall’Ara mächtig sauer, monierte die fehlende Intensität und Abstimmung gegen eine zusammengewürfelte italienische Mannschaft mit sechs Debütanten.

Am Montag klang der 57-Jährige schon sehr viel milder: Seine Mannschaft müsse gegen England aktiver auftreten und körperlich präsenter sein. Aber Flick stellte das Positive heraus. Etwa die Reaktion nach dem 0:1 durch Lorenzo Pellegrini (70.). Da war der Ball vom Anstoß weg über 28 Stationen gelaufen, die Italiener kamen erst wieder in Ballbesitz, als sie selbst nach Joshua Kimmichs Ausgleich (73.) neu angestoßen hatten. Zumindest für zehn Sekunden war der Ball in Reihen der Squadra Azzurra, dann hatten die Deutschen ihn wieder erobert und die nächste Chance herausgespielt. Flick: „Da hat die Mannschaft gezeigt, was sie besser machen kann.“

Und so ist der Arbeitsauftrag gegen England simpel: das große Potenzial über 90 Minuten abrufen. In Italien klaffte eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Besonders groß war diese wieder einmal bei Leroy Sané. „Leroy hat enorme Qualitäten und kann der Unterschiedsspieler sein“, sagte Flick. Er kann. Er ist es aber aktuell nicht. In Bologna gelang nach einer ordentlichen Anfangsviertelstunde nicht mehr viel, da unterliefen dem so feinfüßigen Techniker immer mehr rätselhafte Stockfehler – und das nahm ihm derart die Lust am Spiel, dass er immer teilnahmsloser wurde und das Nachsetzen sowie Verteidigen fast komplett einstellte.

„Auch von Leroy erwarten wir die Bereitschaft, zu zeigen, dass er im Spiel ist“, sagte Flick. „Die Intensität, die er locker umsetzen kann, muss er auf dem Platz zeigen.“ Für einen Trainer, der Einzelkritik nur in Ausnahmefällen übt, war das eine deutliche Ansage. Was daraus aber folgt, ließ Flick offen. Möglich, dass Sané auf die Bank muss. Möglich aber auch, dass Flick unbeirrt an ihm festhält, um das Selbstvertrauen zu stärken. Diese therapeutische Maßnahme zieht er ja auch bei Timo Werner schon eine ganze Weile durch.

Kai Havertz zeigt nötige Robustheit

Änderungen wird es in jedem Fall geben, so viel verriet der Bundestrainer. Marco Reus, seit Sonntag beim Team, ist noch keine Option. Kai Havertz schon, der Werner wie schon beim FC Chelsea aus dem Sturmzentrum verdrängen könnte. Flick will mehr Robustheit sehen gegen körperlich starke Engländer – und Robustheit hat Havertz in der Premier League gelernt. Das 1:1 gegen Italien wäre so nicht gefallen, hätte er seinen Körper nicht sehr energisch in den Zweikampf mit Alessandro Bastoni geworfen.

Auch Ilkay Gündogan kam von der Bank und sammelte Argumente für sich, indem er dem deutschen Spiel die Hektik nahm. „Ilkay war ein beruhigendes Element“, sagte Flick. „Er war sehr ballsicher und immer anspielbar, das hat uns gutgetan.“ Das lässt sich auch gegen die Engländer gut gebrauchen. Denen misslang zwar der Auftakt beim 0:1 gegen Außenseiter Ungarn. Dennoch hat Ilkay Gündogan größten Respekt: „Ich erwarte einen extrem starken Gegner, gespickt mit sehr hoher individueller Qualität, die auf diesem Niveau vielleicht ihresgleichen sucht“, sagte der Mittelfeldmann von Manchester City. „Sie könnten gefühlt drei Nationalmannschaften aufstellen.“

Das Gute für das deutsche Team: In München wird es definitiv nur gegen eine englische Mannschaft spielen. Und auch die muss ohne Alphonso Davies auskommen.