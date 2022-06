Robert Lewandowski will den FC Bayern "nur noch verlassen"

Das Theater um Bayern-Star Robert Lewandowski geht in die nächste Runde. In einem Podcast hat der Pole seinen Wechselwunsch bekräftigt.

München. Robert Lewandowski meint es ernst. Der polnische Nationalspieler hat erneut bekräftigt, dass er für den deutschen Rekordmeister Bayern München nicht mehr spielen möchte. Im Podcast von "OnetSport" machte der 33-jährige Stürmer-Star seine Wechselabsichten mit sehr deutlichen Worten klar. "Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit", sagte Lewandowski.

Robert Lewandowski: "Etwas ist in mir gestorben"

Die Gründe für seinen Wechselwunsch erläuterte er nicht im Detail. Lewandowski deutete jedoch an, dass seine Haltung einen bestimmten Grund hat: „Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben“, erklärte der Bayern-Star. Er hoffe darauf, "eine gemeinsame Lösung zu finden", um den Verein noch in diesem Sommer verlassen zu können.

Bayerns Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich für eine harte Linie im Fall des wechselwilligen Topstürmers ausgesprochen und hofft weiterhin auf eine Vertragsverlängerung des Polen. „Wenn man keine Alternative hat, von der man glaubt, dass sie ihn einigermaßen ersetzen kann - das sieht im Moment so aus, dass das schwierig ist -, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, wie alle anderen im Verein, dass er noch ein Jahr bleibt“, sagte Hoeneß bei Sport1.

Danach müssten die Bayern-Verantwortlichen „sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar nochmal verlängert, das weiß ja kein Mensch“. Lewandowski flirtet heftig mit einem Wechsel zum FC Barcelona und hatte das Kapitel Bayern bereits vor seinen Aussagen im Podcast für abgeschlossen erklärt.

Uli Hoeneß hofft auf Verbleib von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski

Hoeneß sieht die Bayern für die kommende Saison nichtsdestotrotz gut aufgestellt. „Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben - mit Robert Lewandowski“, sagte der 70-Jährige. (fs mit dpa)