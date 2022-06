Italien-Trainer Mancini: Deutschland zählt zu WM-Favoriten

Bologna. Der Dolmetscher blickte zunehmend verzweifelt, und das konnte ihm auch niemand verdenken. Eine italienische Journalisten stellte eine reichlich ausufernde Frage, dann quatschte ein Kollege dazwischen, der Pressesprecher der italienischen Nationalmannschaft brachte sich auch noch in die Diskussion ein, Nationaltrainer Roberto Mancini antwortete, die Journalistin unterbrach und wurde wiederum vom Pressesprecher unterbrochen. Und der Dolmetscher schlug die Stirn in immer schlimmere Falten und kritzelte hektisch mit, was so gesagt wurde, um es hinterher in sinnvolles Deutsch zu überführen.

Hauptsächlich ging es, natürlich, um die italienische Nationalmannschaft, um sechs Debütanten und ihre Qualitäten für den Neuaufbau, der wieder einmal nötig ist im italienischen Fußball. Es ging aber auch um die Gäste aus Deutschland, das DFB-Team, dem man gerade ein 1:1 (0:0) abgetrotzt hatte – und das war in Mancinis Augen aller Ehren wert. Eine der besten Mannschaften weltweit sei die deutsche, und bei der Weltmeisterschaft im Winter in Katar, die Italien verpasst hat, „zählt Deutschland mit Argentinien, Spanien, Brasilien und Frankreich zu den Favoriten auf den Titel“, meinte Mancini. „Mindestens eine dieser Mannschaften wird sicher im Finale stehen.“

Hansi Flick ärgert sich über die Leistung der DFB-Elf

Das hörte sich wenig später ganz anders an. Dann nämlich war Hansi Flick an der Reihe und wieder hatte der Dolmetscher Schwerstarbeit zu verrichten, weil Hansi Flick sehr viel anzuführen habe. Selbstverständlich klang alles ganz wunderbar, weil ja immer alles ganz wunderbar klingt, wenn man es auf Italienisch vorträgt. – selbst so schlimme fußballdeutsche Wortungetüme wie „Steil-klatsch-Kombinationen“.

Inhaltlich aber war es weniger wunderbar, was Flick anführte, es war vielmehr eine umfassende Mängelliste des deutschen Spiels: fehlende Intensität, fehlende Kompaktheit, fehlende Abstimmung. „Wir haben nach einer ordentlichen Anfangsphase den Faden verloren und uns den Schneid abkaufen lassen“, monierte Flick. Und wer den 57-Jährigen kennt, der weiß, dass es für ihn als Trainer wenig Schlimmeres gibt, als wenn sich seine Mannschaft den Schneid abkaufen lässt.

Fast alle DFB-Profis bleiben unter ihrem Niveau

Am Samstagabend in Bologna aber herrschte regelrechter Schneid-Ausverkauf auf Seiten der deutschen Mannschaft, sämtliche Mannschaftsteile und fast alle Spieler blieben deutlich unter Niveau. „Ich glaube nicht, dass sich einer heute rausnehmen kann“, sagte Flick. „Wir haben eine Mannschaftsleistung gesehen, die nicht unser Anspruch ist.“