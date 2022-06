Bundestrainer Hansi Flick hofft gegen England auf Marco Reus

Bologna. Gewissheit hatte der Bundestrainer in der Nacht noch nicht. Er saß ja noch in den Katakomben des Stadions Dall’Ara, wo seine Mannschaft gerade zum Auftakt der Nations League 1:1 (0:0) gegen Italien gespielt hatte. Flick wusste, dass der Flieger zurück erst um etwa 2.30 Uhr in Nürnberg landen würde, dass er also nicht vor 3 Uhr am Sonntagmorgen im Mannschaftsquartier in Herzogenaurach sein würde und dass derjenige, den er dort anzutreffen hoffte, dann schon schlafen würde.

Sonntagnacht aber hatte noch niemand dem Bundestrainer Bescheid gegeben, ob Marco Reus tatsächlich im Mannschaftsquartier angekommen war. Bei dem Pech, dass den BVB-Profi seit Jahren in Sachen Nationalmannschaft verfolgt, hätte es ja gepasst, wenn der kürzlich 33 Jahre alt gewordene Angreifer beim Übertreten der Türschwelle im Quartier gestolpert wäre und sich die Bänder gerissen hätte. Oder wenn ihn sein Transport statt nach Herzogenaurach ins Herzogtum Aumale gebracht hätte. Das Schicksal ist kreativ, wenn es darum geht, Reus-Einsätze bei der Nationalmannschaft zu verhindern.

In Marbella war Marco Reus (rechts) noch dabei, hier scherzt er mit Thomas Müller (Mitte) und Niklas Süle.

Foto: dpa

BVB-Kapitän Marco Reus stoppte ein Infekt

Diesmal war es ein Infekt im engen Umfeld des BVB-Kapitäns. Weil auch Reus selbst Anzeichen eines Infekts zeigte, weil man damit als Profisportler ohnehin vorsichtig ist und in Corona-Zeiten erst recht, blieb er erst einmal in Dortmund und trainierte individuell. Bis Samstag, als die ganze Mannschaft samt Flick zum Spiel nach Bologna gereist war. „Wir haben heute geschrieben“, berichtete Flick. „Es hat alles gut geklappt, das Training war okay. Er müsste jetzt in Herzogenaurach sein.“

Alternativen kann DFB-Trainer Hansi Flick gut gebrauchen

War er auch und somit ist Reus eine Alternative für das Spiel gegen England am Dienstag in München (20.45 Uhr/ZDF). Eine Alternative kann der Bundestrainer auch gut gebrauchen, denn die 90 Minuten bei zunächst über 30 Grad in Bologna waren nicht ganz einfach – und einige Profis wie Leroy Sané empfahlen sich mit schwachen Auftritten für einen Platz auf der Bank. „Wir müssen so schnell wie möglich den Akku aufladen, damit wir am Dienstag wieder bei 100 Prozent sind“, kündigte Flick an. „Wenn der ein oder andere da noch nicht ist, werden wir reagieren. Wir haben einen großen Kader.“