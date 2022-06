Nations League: Ungarn gegen Deutschland live im TV & Stream

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die deutsche Nationalmannschaft auf eine erfolgreiche Saison in der Nations League eingeschworen. Die Nations League habe "wirklich an Bedeutung gewonnen",sagte Bierhoff zum Abschluss des Kurz-Trainingslagers in Marbella.

Generalprobe zur WM 2022: Bevor es im Winter nach Katar geht, muss das DFB-Team in der Nations League ran. Nach dem Auftakt gegen Europameister Italien und England geht es für die Nationalmannschaft am Sonnabend gegen Ungarn (11. Juni, Anstoß 20.45 Uhr).

Bundestrainer Hansi Flick möchte Turniererfahrung vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar sammeln: "Für uns ist das die Chance, als Mannschaft unser Profil zu schärfen. Und eine Herausforderung, unter Druck zu bestehen", sagte Flick, "das ist unser großes Ziel."

Die deutsche Nationalmannschaft kam in der Nations League bisher nicht über die Gruppenphase hinaus. Das letzte Spiel der DFB-Elf im Turnier im November 2020 endete 0:6 gegen den späteren Finalisten Spanien. Kann die Nationalmannschaft in der dritten Saison der Nations League 2022/2023 überzeugen?

Wie sind die Spieltermine der Deutschen?

Die sechs Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft finden zwischen dem 1. Juni und dem 27. September statt. Die Gruppe A3, in der die DFB-Elf spielt, beginnt am 4. Juni mit der Begegnung Italien gegen Deutschland.

Das sind die Begegnungen im Überblick:

4. Juni 2022, 20.45 Uhr : Italien gegen Deutschland (Renato Dall'Ara, Bologna)

: Italien gegen Deutschland (Renato Dall'Ara, Bologna) 7. Juni 2022, 20.45 Uhr : Deutschland gegen England (Allianz Arena München)

: Deutschland gegen England (Allianz Arena München) 11. Juni 2022, 20.45 Uhr : Ungarn gegen Deutschland (Puskás Aréna, Budapest)

: Ungarn gegen Deutschland (Puskás Aréna, Budapest) 14. Juni 2022, 20.45 Uhr : Deutschland gegen Italien (Borussia-Park, Mönchengladbach)

: Deutschland gegen Italien (Borussia-Park, Mönchengladbach) 23. September 2022, 20.45 Uhr : Deutschland gegen Ungarn (Red Bull Arena, Leipzig)

: Deutschland gegen Ungarn (Red Bull Arena, Leipzig) 26. September 2022, 20.45 Uhr: England gegen Deutschland (Wembley Stadium, London)

Wie ist die Bilanz gegen Ungarn?

Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn ist relativ ausgeglichen: Deutschland konnte bislang 13 der 35 Spiele gegen Ungarn gewinnen. Die Magyaren gingen elf Mal als Sieger vom Platz, elf Spiele endeten nach der regulären Spielzeit Unentschieden. Auf dem Papier sind die Ungarn der leichteste Gruppengegner. Allerdings bekam die DFB-Auswahl im Vorjahr bereits die ungarische Stärke bei der EM zu spüren, als sie sich nur durch ein mühsames 2:2 fürs Achtelfinale qualifizierte.

Kader: Wer wird gegen Ungarn antreten?

Ohne Neulinge, dafür mit einem stark auf die WM in Katar ausgerichteten Aufgebot bestreitet die deutsche Nationalmannschaft die Nations League. Im Vergleich zu den März-Länderspielen kann Flick wieder auf Stammkräfte wie das Bayern-Quartett mit Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry zählen. Auch Marco Reus, Karim Adeyemi, Jonas Hofmann, Lukas Klostermann und Torwart Oliver Baumann feiern ein Comeback im DFB-Team.

Bierhoff freut sich über BVB-Block: "Gute Ansage der Dortmunder" Bierhoff freut sich über BVB-Block: "Gute Ansage der Dortmunder"

Das ist der Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Bayern München), Anton Stach (FSV Mainz 05), Timo Werner (FC Chelsea)

Ungarn gegen Deutschland: Wer überträgt das Spiel im TV?

Gute Nachrichten für Fußballfans. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Uefa Nations League sind live im Free-TV bei RTL, ARD und ZDF zu sehen. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn wird von RTL übertragen. Der Sender beginnt am Sonnabend (11. Juni) ab 20.15 mit der Vorberichterstattung. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr schaltet RTL live in die Puskás Aréna in Budapest.

Wie kann man die Begegnung im Livestream verfolgen?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Ein direkter Aufruf des Livestreams ist auf der Internetseite des Streamingdienstes RTL+ möglich.

Hier geht es zum Livestream Ungarn gegen Deutschland.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: Ungarn gegen Deutschland

Lesen Sie auch:

DFB-Team: Gegen Italien geht es um mehr als Prestige

DFB: Bei einer Frage hört Serge Gnabry auf zu lächeln

Es steht fest: Sandro Schwarz wird Trainer von Hertha BSC