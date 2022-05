Champions League Paris in englischer Hand: So feiern Fans des FC Liverpool

Paris. Es ist voll an diesem Samstagnachmittag im öffentlichen Nahverkehr. Eine Gewerkschaft bestreikt die Linie RER B, es ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch die Stadt – und sie macht Station am Stade de France in Saint-Denis, wo am Abend (21 Uhr/ZDF und DAZN) der FC Liverpool und Real Madrid um den Titel in der Champions League spielen.

Wer einen Platz im proppenvollen Zug ergattert, kuschelt sich schon bald an rote Trikots. Je mehr es Richtung Stadtkern von Paris geht, desto mehr kribbelt ist. Laute Schlachtenruf in vielen verschiedenen englischen Dialekten. Man bringt sich in Stimmung für das große Spiel am Abend. Der siebte Erfolg im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb winkt.

🔴 The Reds in Paris 🔴 pic.twitter.com/16QEOLg0PF — This Is Anfield (@thisisanfield) May 28, 2022

Bis zu 70.000 Fans aus Liverpool sind nach Paris gereist

Die Hauptstadt Frankreichs ist in an diesem Wochenende fest in englischer Hand. 60.000 bis 70.000 Liverpooler sollen sich auf den Weg über den Ärmelkanal gemacht haben. Nicht mal die Hälfte davon ist mit Tickets versorgt. Per Flugzeug, Bahn, Auto oder Schiff. Ein paar Fans haben das Meer sogar von der Kanalinsel Jersey aus per Speedboot überquert. Andere wiederum sind über Irland nach Frankreich gereist. Direktflüge aus England kosteten an diesem Wochenende ein kleines Vermögen. Auch die Hoteliers haben ihre Preise kräftig angezogen. Wer in der Nähe der Arena übernachten wollte, konnte das teilweise für eine vierstelligen Preis tun. Pro Nacht versteht sich.

Seit Freitagmorgen wird die Stadt von Stunde zu Stunde roter. Am Abend tummelten sich die Fans unter dem Eiffelturm und den vielen Bars und Cafés, wo nur diesmal nur wenige ihren Kaffee schlürften.

Paris: Rote Rauchschwaden, das Bier fließt

In den Zügen und U-Bahnen pulsierte es am Samstag rund um den Place de la Nation. An der angrenzenden Straße Cours de Vincennes hat der Europäische Fußball-Verband Uefa den Fan-Treffpunkt für die Engländer festgelegt. In den unterirdischen Bahnhöfen steigt die Dezibel-Zahl, je näher man dem Ausgang kommt. Oben steigt seit mittags die Party mit Live-Musik, rote Rauchschwaden ziehen durch die Luft, das Bier fließt. Die Feier wird erst spät enden. Alle Fans ohne Eintrittskarte können hier das Spiel verfolgen. Siegt der FC Liverpool dürfte es eine lange Nacht werden. Den Fan-Vergleich mit Real Madrid hat die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp schon mal gewonnen. Nur vereinzelt sind Anhänger des spanischen Rekordmeisters in Paris zu finden.