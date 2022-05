Wie Karim Benzema und Real Madrid Paris begeistern

Real-Superstar Karim Benzema war am Freitag in Paris der gefragteste Profi im Kader von Real Madrid.

Paris. Wer am Freitagabend durch St. Denis spazierte, sah dort überwiegend junge Männer die bemerkenswertesten Verrenkungen aufführen. Viel gibt es im Pariser Vorort nicht zu sehen, geschweige denn zu tun. Aber dort ganz in der Nähe sind ja in diesem Moment ihre großen Helden. Gut, dass um das Stade de France bloß ein Zaun gebaut worden ist, an dem sie sich ihre Nasen gar nicht plattdrücken können. Wer sich besonders clever anstellt und dafür seinen Kopf ganz nah zum Boden führt, kann einen kurzen Blick ins Stadioninnere werfen. Wo sich die Profis von Real Madrid auf das Champions-League-Finale an diesem Samstag (21 Uhr/ZDF und DAZN) gegen den FC Liverpool vorbereiten.