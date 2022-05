Perfekt: Edin Terzic neuer Trainer bei Borussia Dortmund

Dortmund. Edin Terzic wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Das gab der BVB am Montagnachmittag bekannt. Terzic folgt damit auf Marco Rose, von dem sich die Dortmunder am vergangenen Freitag getrennt hatten. Terzic soll am Dienstag einen Vertrag bis 2025 beim BVB unterschreiben.

Edin Terzic wird BVB-Cheftrainer



Der #BVB hat die vakante Position des Cheftrainers intern besetzt: Edin #Terzic wird den Profikader ab der kommenden Saison trainieren. Terzic wird morgen einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben.



https://t.co/LyeRdHe242 pic.twitter.com/vXMpm8DelZ — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2022

Terzic war in der abgelaufenen Saison, die der BVB als Tabellenzweiter beendete, Technischer Direktor bei der Borussia, nachdem er den Verein in der Endphase der Spielzeit 2020/21 als Interimstrainer zum DFB-Pokalsieg geführt hatte.

Kehl: "Edin kennt unseren Klub"

„Wir haben am vergangenen Wochenende mehrere intensive Gespräche mit Edin Terzic geführt und sind überzeugt davon, dass diese Personalentscheidung für den BVB die richtige ist. Edin kennt unseren Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fußball bieten zu können. Die Saison 2022/23 steht im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs. Diesen werden wir gemeinsam mit großer Freude und Leidenschaft vorantreiben“, sagt der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Terzic ist ein echtes BVB-Urgestein

In den kommenden Tagen soll laut BVB-Mitteilung entschieden werden, wie das Trainerteam von Terzic aussehen wird. Der gebürtige Mendener ist echt echtes Dortmunder Urgestein. Seit 2010 ist er im Jugendbereich des BVB tätig gewesen, nach Stationen als Co-Trainer bei Besiktas Istanbul und West Ham United kehrte er 2018 wieder zu den Schwarz-Gelben zurück und wurde Co-Trainer von Lucien Favre. Als Favre im Dezember 2020 entlassen wurde, übernahm Terzic als Chef - und führte den Klub noch in die Champions League sowie eben zum Pokalsieg.

„Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat. Ich möchte mich daher herzlich bei Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl für das große Vertrauen und das Übertragen dieser großen Verantwortung bedanken", sagte Terzic zu seinem erneuten Aufstieg.