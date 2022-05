Bundesliga Herthas letzte Chance bei Relegations-Rückspiel in Hamburg

Berlin. Hertha BSC und Trainer Felix Magath wollen ihre letzte Chance nutzen, den siebten Abstieg des Vereins aus der Bundesliga noch abzuwenden. Nach dem enttäuschenden 0:1 in Berlin am Donnerstag muss der Hauptstadtclub beim Hamburger SV im Relegations-Rückspiel am Montagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Volksparkstadion gewinnen. Bei einem Sieg mit einem Tor Vorsprung nach der regulären Spielzeit gäbe es Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen. Gewinnt Hertha mit zwei Toren Vorsprung ist der Club gerettet.

Magath kann im Spiel wieder auf Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar setzen, der im Hinspiel gesperrt war. Auch Kevin-Prince Boateng hat der 68-Jährige eine wichtige Rolle zugedacht. Torhüter Marcel Lotka fehlt wegen eines Nasenbeinbruchs und einer leichten Gehirnerschütterung dagegen weiterhin. Ihn dürfte erneut Oliver Christensen ersetzen, für den es erst das zweite Pflichtspiel für die Berliner wäre.

