Relegation 2022: Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern

Wer steigt auf, wer ab? Am Dienstag empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Kaiserslautern zum Rückspiel in der Relegation 2022.

Showdown zweier Traditionsvereine: Das Hinspiel der Relegation im Fritz-Walter-Stadion endete am Freitag 0:0-Unentschieden. Jetzt kommt es am Dienstag (24. Mai 2022, Anstoß 20.30 Uhr) in Dresden zur Entscheidung. Dynamo Dresden oder der 1. FC Kaiserslautern - wer spielt nächstes Jahr in Liga 2?

Was passiert bei einem Unentschieden?

Die Auswärtstorregel wurde – wie im Europapokal – für die Relegation 2022 abgeschafft. Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel geht das Rückspiel in die Verlängerung. Steht danach immer noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Wie ist die Form beider Mannschaften?

Beide Mannschaften waren zuletzt nicht in Bestform. Bei Dynamo Dresden hält die Niederlagenserie schon seit dem Jahresbeginn an. Kaiserslautern konnte seine drei letzten Meisterschaftsspiele nicht gewinnen. Außerdem hat sich der FCK vor der Relegation von seinem Trainer getrennt. Dirk Schuster soll die "Roten Teufel" jetzt mit nur zehn Tagen Vorbereitungszeit in die 2. Liga führen.

Wie ist die Bilanz gegeneinander?

Im Gegensatz zur Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga, wo bisher meist der höherklassige Verein die Nase vorne hatte, ist es bei der Relegation zur 2. Bundesliga traditionell eher anders herum. Aus den bisherigen 12 Relegationen ging achtmal der Drittligist als Sieger hervor.

Im direkten Vergleich beider Mannschaften hat Kaiserslautern leichte Vorteile: Von insgesamt 18 Punktspielen gegeneinander, konnte der FCK zehn Partien für sich eintscheiden, Dresden ging sechs Mal als Sieger vom Platz – bei zwei Unentschieden und einer Torbilanz von 31 Treffern des 1. FCK zu 21 Toren der Sachsen.

Dynamo Dresden gegen den FCK: Wer überträgt das Relegationsspiel?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Alle Relegationsspiele werden in diesem Jahr im Free-TV zu sehen sein. Das Rückspiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern wird von Sat.1 übertragen. Los geht es mit der Vorberichterstattung am Dienstag (24. Mai) um 19.30 Uhr. Im Studio wird Sat.1-Moderator Matthias Opdenhövel die Zuschauer auf die Partie einstimmen. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet Sat.1 live zu Kommentator Wolff-Christoph Fuss in das Rudolf-Harbig-Stadion nach Dresden.

So sehen Sie die Relegationsspiele 2022 im TV & Stream

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Rückspiel in der Relegation zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FCK um 20.00 Uhr. Mit der App Sky Go kann das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet empfangen werden.

Wie kann man das Spiel im Livestream sehen?

Sowohl Sat.1 als auch Sky werden außerdem Livestreams anbieten, mit denen die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Mit dem Livestream von ran.de verpasst man keine Minute der Relegation. Außerdem wird das Match kostenlos beim Streaming-Anbieter Joyn+ und der Website von Sat.1 zu sehen sein. Parallel dazu zeigt Sky das Duell auch im Livestream - mit der App Sky Go, die es ermöglicht, das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

