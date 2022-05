Eintracht Frankfurt siegt in der Europa League

Sevilla. Weiß gegen blau hieß es beim Finale der Europa League in Sevilla. Bis zum Anpfiff standen dabei die ungesehenen Fanmassen im Mittelpunkt, die sich aus Frankfurt und Glasgow auf die Reise gemacht hatten. Ihr Duell ging mehr oder weniger Unentschieden aus, das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán war allenfalls minimal stärker mit Schotten (blau) als Deutschen (weiß) besetzt. Auf dem Platz ging es noch enger zu, nach einem 1:1 und 120 Minuten Kampf entschied das Elfmeterschießen – mit dem besseren Ende für die Eintracht. Vor der Kurve mit den schottischen Fans hielt Kevin Trapp den vierten schottischen Elfmeter von Aaron Ramsey. Alle Frankfurter hingegen trafen, als Letzter setzte Lucas Borré den Ball in die Maschen.

Hessen gewinnen Titel zum zweiten Mal in Klubgeschichte

Treffer von Joe Aribo für Glasgow in der 57. Minute und Borré für Frankfurt in der 69. Minute waren dem Herzschlagfinale vorausgegangen. Für die Eintracht ist es der zweite Europapokalsieg der Vereinsgeschichte nach dem Uefa-Cup 1980. Zugleich bedeutete ihr Triumph den ersten internationalen Erfolg einer anderen deutschen Mannschaft als Bayern München seit Borussia Dortmund (Champions League) und Schalke 04 (Uefa-Cup) im Jahr 1997.

„Wir alle sind Helden. Ohne die Zuschauer hätten wir es nicht geschafft“, sagte Torhüter Kevin Trapp, der beim Drama vom Punkt gegen Ramsey pariert hatte. „Ich habe beim Elfmeterschießen fast einen Herzinfarkt bekommen“, sagte Kollege Ansgar Knauff.

Spielerisch wurde das Match dem Hype lange nicht gerecht. Selten zirkulierte der Ball über mehrere Stationen, und den typischen Frankfurter Schnellangriffen fehlte oft die Präzision, mit der in den Runden zuvor Gegner wie der FC Barcelona und West Ham United eliminiert worden waren. Die besseren Chancen hatte die Eintracht über weite Strecken der Partie dennoch. Wie in der zwölften Minute, als Daichi Kamada auf engem Raum zwei Verteidiger narrte, den Ball aber nicht mehr am bereits 40-jährigen Rangers-Torwart Allan McGregor vorbeigespitzelt bekam.

Derweil debattierten zumindest die Einheimischen weniger über das Spiel als über eine Einlassung von Peter Fischer. Bei einer Rede ans Fanvolk hatte Frankfurts Präsident die Arena des FC Sevilla wegen seines vergleichsweise geringen Fassungsvermögens von rund 44.000 Plätzen als „Mickey-Maus-Stadion“ bezeichnet und damit den Stolz der Gastgeber schwer getroffen. Tatsächlich ließe sich darüber diskutieren, ob es nicht besser wäre, den Endspielort nach Ermittlung der Finalisten zu bestimmen. Dass Hunderttausend Menschen aus Schottland und Deutschland, die meisten ohne Eintrittskarte, für ein Fußballspiel ins tiefste Südeuropa flogen, grenzte ja in mehrerlei Hinsicht ans Absurde.

Gut also, dass in der Hitze Sevillas irgendwann Fußball gespielt wurde. Die Eintracht begann die zweite Halbzeit mit einer Drangphase, doch hinten wirkten die Frankfurter fehleranfällig, und während Ryan Kent nach einem Patzer von Knauff noch vorbeischoss (55.), zeigte sich Aribo zwei Minuten später weniger gnädig. Nachdem Djibril Sow im Mittelfeld einen hohen Ball unfreiwillig nach hinten verlängert hatte und Tuta weggerutscht war, lief der Nigerianer allein auf Trapp zu. Aribo verwandelte zu seinem ersten Saisontor in der Europa League – er ist eigentlich Mittelfeldspieler, wurde aber aufgrund zahlreicher Ausfälle zum Stürmer umfunktioniert.

Borré erzielt den Ausgleich und zeigt dann starke Nerven

Frankfurt schüttelte sich kurz – und wurde bald wieder gefährlich. In der 67. Minuten ging ein Heber von Kamada nur minimal über das Tor, in der 69. Minute folgte der verdiente Ausgleich. Borré antizipierte in bester Mittelstürmer-Manier eine Hereingabe von Filip Kostic und drückte den Ball am kurzen Pfosten über die Linie. Den Rückenwind des Tores konnten die Frankfurter dann allerdings nicht nutzen. Das Spiel verflachte wieder, die Angst vor dem Gegentor überwog. Die beste Gelegenheit zur Entscheidung hatte aber Kent, der in der 118. Minute völlig frei vor Trapp auftauchte. Mit einer Glanztat rettete der Torwart die Frankfurter ins Elfmeterschießen – wo er erneut zum Helden avancierte.

„Unglaublich. 13 Spiele in Europa und wir haben keins verloren. Mir fehlen die Worte. Wir sind immer zurückgekommen. Es war unglaublich intensiv. Jeder hat alles noch einmal rausgepresst. Jetzt feiern wir ein paar Tage“, sagte Eintracht Trainer Oliver Glasner. Sein Team hat sich nun nicht nur für die Champions League qualifiziert, sondern steht auch im europäischen Supercup.