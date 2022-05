38. Spieltag in der 3. Liga: Am Sonnabend empfängt Viktoria Berlin den SV Meppen. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Finale in der 3. Liga: Am Sonnabend (14. Mai, Anstoß 13.30 Uhr) empfängt Viktoria Berlin zum Saisonabschluss den SV Meppen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember 2021 in der Liga unterlagen die Berliner nach Treffern durch Luka Tankulić (11. und 27. Minute) und Christoph Hemlein (74.) mit 0:3. Können die Himmelblauen das Heimspiel am Sonnabend für sich entscheiden?

Wer überträgt die 3. Liga?

Während "MagentaSport" auch in der Saison 2021/22 alle Spiele live und in voller Länge sowie am Samstag, Dienstag und Mittwoch auch in der Konferenz überträgt, können in den Dritten Programmen 86 ausgewählte Partien live verfolgt werden.

Viktoria Berlin gegen den SV Meppen live im TV & Stream

Das Spiel Viktoria Berlin gegen den SV Meppen wird nicht im Free-TV übertragen. Der kostenpflichtige Dienst MagentaTV überträgt die Partie am Sonnabend (14. Mai) um 13.30 Uhr live und exklusiv. Die Begegnung kann über das MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Viktoria Berlin gegen den SV Meppen im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 3. Liga Viktoria Berlin gegen den SV Meppen live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Viktoria Berlin vs. SV Meppen

