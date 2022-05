Stuttgart erzwingt gegen Potsdam fünftes Finalspiel

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben die Titel vorerst verpasst. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez schaffte im vierten Playoff-Finalspiel gegen den MTV Stuttgart durch eine 2:3 (23:25, 25:19, 25:27, 25:22, 15:17)-Niederlage nicht den dritten Sieg.

In der mit 2050 Zuschauern ausverkauften MBS-Arena von Potsdam konnten sie im Tiebereak zwei Matchbälle nicht nutzen, die ihnen den Titelgewinn gesichert hätten.

Der Gegner glich damit in der Serie Best of five zum 2:2 aus. Bereits am Sonntag treffen sich beide Mannschaft in Stuttgart nun zum entscheidenden fünften Match.

© dpa-infocom, dpa:220506-99-190318/2