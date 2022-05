55 Jahre Sporthilfe: Fans wählen den größten Sport-Moment

Essen/Frankfurt. War es der Goldsprung von Hochspringerin Ulrike Meyfarth 1972 in München? Lieber der Grand-Slam-Sieg von Skispringer Sven Hannawald bei der Vierschanzentournee 2002? Oder doch das Olympia-Drama um Turner Andreas Toba 2016, den Hero de Janeiro? Die deutsche Sportgeschichte ist reich an denkwürdigen Momenten und Bildern, die Sportfans auf ewig im Gedächtnis haben. Anlässlich ihres 55. Geburtstags am 26. Mai lässt die Stiftung Deutsche Sporthilfe Sportinteressierte über die besten Momente der vergangenen Jahrzehnte abstimmen. Die Funke Mediengruppe ist dabei ihr Medienpartner.

Sven Hannawald gewann 2002 als erster Skispringer alle Springen bei der Vierschanzentournee.

Ulrike Meyfarth, Sven Hannawald und Andreas Toba haben für drei von insgesamt 25 unvergesslichen Bildern gesorgt, die unter www.sporthilfe.de/55jahre zur Wahl stehen und unvergessene Highlights der deutschen Sportgeschichte zeigen. Abgestimmt werden kann bis zum 18. Mai. Unter allen Teilnehmenden verlost die Sporthilfe ein iPad und weitere attraktive Preise.

Sporthilfe begleitete schon mehr als 55.000 Sportkarrieren

Die Heimspiele von München 1972 waren 1967 der Anlass für die Gründung der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Ein Erfolgsmodell, das bis heute Bestand hat: Seit 1967 förderte die Sporthilfe bereits mehr als 55.000 Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg in die Weltspitze und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Seit vielen Jahren gehört nicht mehr nur die finanzielle Förderung zur Mission der Sporthilfe, sondern auch die Vorbereitung der Geförderten auf ihre Karriere nach dem Ende der sportlichen Laufbahn. Mit Stipendien, einem Mentorenprogramm, Kurzzeitpraktika, Bewerbertrainings und verschiedenen Netzwerkveranstaltungen unterstützt die Stiftung auf diesem Weg kontinuierlich rund 4.000 Nachwuchs- und Spitzenathleten.

Mit dem Online-Voting zu ihrem 55-jährigen Bestehen, an dem jeder Sportfan teilnehmen kann, will die Sporthilfe an herausragende Sportmomente erinnern – und gleichzeitig den Blick auf die nächste Generation hoffungsvoller Talente richten, die in Zukunft ähnlich emotionale Momente für die Geschichtsbücher erringen will. Bei den zurückliegenden Olympischen und Paralympischen Spielen waren regelmäßig weit mehr als 90 Prozent der deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Laufe ihrer Karriere von der Deutschen Sporthilfe gefördert. Insgesamt gewannen von der Sporthilfe Geförderte bereits 270 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie 358 Mal Gold bei den Paralympics.

1972 – Ulrike Meyfarths Goldsprung von München

1972 – Deutsch-Deutsches Fotofinish im Staffelfinale

1974 – Gerd Müller wird im eigenen Land zum WM-Helden

1976 – Rosi Mittermaier dominiert die Ski-Piste von Innsbruck

1978 – Die Handball-Nationalmannschaft wird Weltmeister

1985 – Teenager Boris Becker triumphiert in Wimbledon

1988 – Katarina Witt läuft als „Carmen“ zu Gold in Calgary

1988 – Deutsche Fechter feiern Olympiasieger Arnd Schmitt

1988 – Steffi Graf gewinnt in Seoul den „Golden Slam“

1992 – 14-jährige Franziska van Almsick schwimmt zu Olympia-Silber

Andreas Toba (vorne) riss sich 2016 bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro das Kreuzband im Knie, turnte aber weiter, so dass seine Mannschaft um Fabian Hambüchen (links) ins Finale einziehen konnte.

1993 – Henry Maske wird erstmals IBF-Box-Weltmeister

1996 – Frank Busemann gewinnt Olympia-Silber im Zehnkampf

1998 – Olympischer Dreifach-Sieg für Deutschlands Alpin-Frauen

2002 – Sven Hannawald gewinnt alle vier Springen der Vierschanzentournee

2004 – Hockey-Damen triumphieren im olympischen Finale gegen Holland

2007 – Die deutschen Handballer feiern ihr „Wintermärchen“

2008 – Matthias Steiners emotionaler Olympiasieg in Peking

2009 – Die Zerreißprobe nach Robert Hartings WM-Titel in Berlin

2010 – Gerd Schönfelder rast zum 16. Paralympics-Gold

2012 – Der Deutschland-Achter feiert sein Olympia-Gold

2012 – Brink/Reckermann schreiben Beachvolleyball-Geschichte

2014 – Joachim Löw coacht die Nationalelf zum WM-Titel

2014 – Markus Rehm holt Weitsprung-Gold bei den Nichtbehinderten

2016 – Andreas Toba avanciert in Rio zum „Hero de Janeiro“

2022 – Natalie Geisenberger wird erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin

Zur Abstimmung: www.sporthilfe.de/55jahre