Alba Berlin auf dem Sprung an die Tabellenspitze

Berlin. Seit Wochen überbieten sich die Verantwortlichen von Alba Berlin beinahe an Lobpreisungen ihrer Mannschaft. Mal wird die Spielfreude betont, mit der Kapitän Luke Sikma und seine Kollegen auch nach fast siebzig Saisonspielen noch zu Werke gehen. Mal, wie sie in jeder Situation bei sich bleiben, an ihren Weg glauben. Und dann wieder, wie sie auch bei klaren Spielständen aufs Tempo drücken, statt Kräfte zu sparen.

Die warmen Worte hat sich das Team verdient. Die Berliner waren alles andere als gut in die Saison gestartet, hatten schon Mitte Oktober in der Bundesliga drei Niederlagen auf ihrem Konto – gegen die Telekom Baskets Bonn und die BG Göttingen, bei den Riesen Ludwigsburg. Seitdem liefen sie der Musik immer ein bisschen hinterher. An der Tabellenspitze wechselten sich Bonn und Bayern München ab.

Alba Berlin hat neun Mal in Folge gewonnen

Am Mittwochabend kann Alba diese Position erstmals einnehmen. Wenn es im Nachholspiel (19 Uhr, Magentasport) die Gießen 46ers bezwingt. Alles andere wäre eine große Überraschung, schon das Hinspiel hat Alba 84:58 für sich entschieden. Die Hessen stehen als sportlicher Absteiger fest. „Wir rechnen trotzdem mit einem Gegner, der für einen Überraschungssieg kämpft“, sagt zwar Nationalspieler Louis Olinde. Konzentration kann ja auch niemals schaden.

Aber die Berliner haben zuletzt neun Mal in Folge gewonnen, mit zumeist sehr ansehnlichem Basketball. In den Partien, in denen es eng wurde und die Ästhetik nicht mehr an erster Stelle stand, hat der Meister trotz der strapaziösen Saison immer die Energie aufgebracht, im letzten Viertel den Erfolg zu erzwingen. Am vergangenen Sonntag wurde beim 110:70 gegen Heidelberg der höchste Saisonsieg gefeiert, mit 36 Assists, also Vorlagen, die direkt zum Korberfolg führen, sogar ein Vereinsrekord aufgestellt. Alba hat einen Lauf. Die Aufholjagd kam im besten Moment.

Alba Berlin muss vor dem Play-off noch nach München

Die Tabellenführung zum Start des Play-offs ist ein begehrtes Ziel, sichert sie doch in jeder Runde Heimrecht im ersten und möglicherweise in einem entscheidenden fünften Aufeinandertreffen. Der Titelverteidiger hat es selbst in der Hand, dieses Ziel zu erreichen. Gewinnt er gegen Gießen und am Sonntag auch in Braunschweig, ist Rang eins gesichert. Danach folgt noch die Partie am Dienstag in München. Dort als Sieger das Parkett zu verlassen, erscheint ungleich schwerer.

Die Bayern können theoretisch auch noch Erster werden, doch dafür müsste Alba zwei seiner restlichen drei Partien verlieren – sehr unwahrscheinlich, denn im kompletten Kalenderjahr war die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez erst zweimal nationalen Konkurrenten unterlegen: erneut Ludwigsburg und den Chemnitz 99ers. Obwohl der Spanier wie gewohnt den Mahner gibt: „Gießen kann gegen uns ohne Druck aufspielen, das macht sie für uns zu einem gefährlichen Gegner.“

Seine Mannschaft wird sich diese Chance trotzdem kaum noch nehmen lassen, mit dem bestmöglichen Gefühl ins Play-off zu gehen. Um Platz acht streiten sich aktuell noch Brose Bamberg (mit den besten Aussichten), die Crailsheim Merlins und Göttingen. Alle drei hat Alba im Laufe seiner jüngsten Erfolgsserie geschlagen.

