Tamir Blatt ist angekommen bei Alba Berlin

Berlin. Am Sonntag, eineinhalb Stunden vor dem Auftritt Alba Berlins gegen die Heidelberg Academics (15 Uhr, Magentasport), wird Tamir Blatt telefonieren. So wie immer vor Basketballspielen. So wie auch sonst jeden Tag. Am anderen Ende der Leitung spricht sein Vater David Blatt. Oft geht es um den Sport, den beide so lieben. „Er gibt mir Tipps, das hilft mir sehr“, sagt der junge Mann. Es geht natürlich auch um sein neues Leben in Berlin, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land.

Alba Berlin ist für Tamir Blatt der ideale Klub

Tamir Blatt (24) steht zum ersten Mal außerhalb seiner Heimat Israel unter Vertrag. Vorher trug er drei Jahre das Trikot von Hapoel Jerusalem. In Berlin hat er bis 2023 unterschrieben. Eine Entscheidung, die er nicht bereut hat. „Alba gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein“, sagt er, „Berlin ist für mich die beste Stadt, meine Karriere im Ausland fortzusetzen.“ Manches lief schon traumhaft für ihn: das erste Spiel in der Euroleague gegen den großen FC Barcelona, der Pokalsieg, jetzt die Siegesserie in der Bundesliga.

Es war aber nicht immer leicht. Blatt musste sich anpassen. An den neuen Ort, das andere Basketballspiel seines neuen Vereins, die Rolle im Team. „So wie wir spielen, braucht es Zeit, dass man halbwegs zurechtkommt“, erklärt Geschäftsführer Marco Baldi, „erst recht für die Spielmacher. Sie sollen Orientierung geben, aber sie müssen sich ja erst mal selbst orientieren.“ Zu Beginn fiel Blatt das schwer. Manche Kritiker winkten ab: Das hier ist eine Nummer zu groß für den Jungen.

Inzwischen landen auch Tamir Blatts Würfe oft im Ziel

Zu früh geurteilt. Der Israeli hat sich eingespielt. „Er ist da!“, sagt Baldi, „Tamir sprüht vor Spielfreude. Es ist genau das, was wir wollen: ideenreiches Spiel, die Fähigkeit, aus der Situation immer eine eigene Lösung zu finden. Das klappt sehr gut mit ihm.“ Zuletzt punktete Blatt fast in jedem Spiel zweistellig – Zeichen seiner immer besser werdenden Integration. Das tut ihm gut, er ist klarer, zufriedener, lächelt häufiger. So sieht das aus, wenn jemandem eine Last von den Schultern genommen wird.

Oscar da Silva sagt: „Ich spiele gern mit Tamir zusammen, weil er super viel Gefühl hat für den Mitspieler.“ Die Alley-oops, die die Zuschauer so gern sehen? Da Silva nickt: „Er schmeißt mir die Bälle in die richtige Position, so dass ich nur noch zack machen muss.“

Zugleich landen Blatts Dreier immer häufiger im Korb des Gegners. In den vergangenen zehn Bundesligaspielen war fast jeder zweite Schuss ein Treffer. Weil sich seine Kreativität beim Passen herumgesprochen hat, stehen ihm seine Kontrahenten nicht mehr ganz so eng auf den Füßen, versuchen, auch seine Passwege im Blick zu haben. Diesen Raum nutzt er, selbst zu punkten.

Antisemitismus spürt Tamir Blatt in Berlin bisher nicht

Seine knappe Freizeit nutzt er, die Stadt zu erkunden. Sehr häufig kommt seine Mutter zu Besuch. Dann schauen sie sich das Brandenburger Tor an, Museen, auch jüdische Einrichtungen und Orte des Erinnerns. Mit klammen Gefühlen hat er verfolgt, dass am vergangenen Wochenende hier gegen Israel demonstriert wurde. Er selbst hat bisher keine negativen Erfahrungen gemacht, Antisemitismus gespürt. „Berlin ist großartig. Jeder behandelt jeden gleich, egal, welcher Rasse oder Religion er angehört.“

Obwohl er sich immer besser hier zurechtfindet, die täglichen Gespräche mit seinem Vater sind ihm wichtig. David Blatt ist eine Trainer-Legende, jemand, der an unterschiedlichen Orten sehr viel erreicht hat. Als Nationaltrainer Russlands wurde er 2007 Europameister, 2012 Olympia-Dritter in London und noch einmal EM-Dritter. Mit Maccabi Tel Aviv gewann Blatt senior 2012 die Euroleague. Danach wechselte er in die NBA zu den Cleveland Cavaliers. Im zweiten Jahr wurde er entlassen, weil er sich mit Superstar LeBron James nicht vertrug. Am Ende jener Saison waren die Cavs NBA-Champion.

Vermutlich würde David Blatt noch immer als Trainer arbeiten, hätte ihn nicht die Krankheit Multiple Sklerose gestoppt. So hat er nun viel Zeit, mit seinem Sohn zu sprechen. Darf man fragen, was er erzählt hat vor dem jüngsten Sieg gegen die Hamburg Towers? Wie er seine Gegenspieler am besten verteidigt? Tamir Blatt lächelt: „Er hat gesagt, ich soll selbstbewusst bleiben, Spaß haben und den Basketball mit meinen Teamgefährten genießen.“ So einfach können Erfolgsgeheimnisse sein.

