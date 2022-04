ARD-Radioreporter bei Frankfurt-Spiel in London angegriffen

Unschöner Vorfall am Rande des Europa-League-Halbfinalspiels von Eintracht Frankfurt bei West Ham: Die ARD-Reporter wurden attackiert.

London. Während des Europa-League-Halbfinalspiels von Eintracht Frankfurt beim Premier-League-Klub West Ham United ist es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen: Die Hörfunkreporter der ARD wurden eigenen Angaben zufolge von Fans attackiert. Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier thematisierten den Angriff selbst, kurz nachdem er geschehen sein soll - nämlich während der ersten Halbzeit, als die Londoner den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im Europa-League-Halbfinale erzielten. Möglicherweise seien ihre lauten "Tor!"-Schreie ein Grund dafür gewesen. "So etwas habe ich noch nie erlebt", hieß es in der Übertragung.

Die Attacke war auch für die Hörer bemerkbar, die Übertragung stockte kurzzeitig. Einem der beiden Reporter waren die Kopfhörer heruntergerissen worden. Während des Angriffs sei kein Sicherheitspersonal in der Nähe gewesen, schilderten die Betroffenen. Im Anschluss wurden ihnen neue Kommentatorenplätze in der Mitte der Pressetribüne zugewiesen.

Nächster Festtag für die Eintracht

Es war ein reichlich unschöner Nebenaspekt eines weiteren Frankfurter Festtags: Die Partie vor stimmungsvoller Kulisse in der englischen Hauptstadt bot die große Chance ins Europa-League-Finale einzuziehen - und diesmal wollte die EIntracht sie unbedingt nutzen, nachdem man 2019 schon einmal im Halbfinale denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen den Londoner Klub FC Chelsea ausgeschieden war.

Auch mit West-Ham hatte man sich schon einmal in einem Halbfinale gegenüber gestanden: 1976 begegneten sich beide Klubs im Europapokal der Pokalsieger. West Ham setzte sich damals durch ein 3:1 im Rückspiel in London durch, nachdem die Eintracht das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte. Das Finale in Brüsseler Heysel-Stadion verloren die Hammers dann allerdings mit 2:4 gegen den belgischen Klub RSC Anderlecht. (fs)