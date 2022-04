Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Greuther Fürth live im TV

32. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag empfängt der 1. FC Union Berlin Greuther Fürth. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Zweiunddreißigster Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag (29. April, Anstoß 20.30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin Greuther Fürth.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember 2021 unterlagen die Köpenicker nach Siegtreffer von Håvard Nielsen (56. Minute) mit 1:0. Kann der 1. FC Union Berlin sich in der Heimpartie am Freitag für die Niederlage revanchieren?

1. FC Union Berlin gegen Greuther Fürth: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen Greuther Fürth wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 19.30 Uhr. Im Studio moderiert Freddy Harder zusammen mit dem Experten Seb Kneißl. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Tom Kirsten in die Alte Försterei. Erste Bilder des Spiels im Free-TV wird es erst einen Tag später am Sonnabend in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen geben.

1. FC Union Berlin gegen Greuther Fürth im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FC Union Berlin gegen Greuther Fürth live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin vs. Greuther Fürth

Alle News, Analysen und Hintergründe zum 1. FC Union Berlin finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost zum 1. FC Union Berlin.

