Saisonauftakt: Vogt und Navratilova siegen in Hoppegarten

Hoppegarten. 9820 Besucher haben am Ostersonntag den Auftakt der Rennsaison 2022 auf der Galopprennbahn in Hoppegarten gefeiert. Das erste Mal seit zwei Jahren ohne Corona-Beschränkungen. Bei Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen traten neben den heimischen Stars in insgesamt zehn Rennen Teilnehmer aus Dänemark, Polen, Norwegen, Tschechien und Frankreich an.

Nanna Kuckuck, Tini Gräfin Rothkirch und Dagmar Frederick (v.l.) ließen sich das erste Rennen der Saison nicht entgehen.

Foto: Jörg Krauthöfer

Auf der VIP-Tribüne nahmen alte Bekannte aus der Berliner Society Platz. Modedesignerin Nanna Kuckuck kam mit Ehemann Dirk Ullmann nach Hoppegarten. „Ich freue mich auf ein paar entspannte Stunden und habe natürlich etwas Bargeld in der Tasche“, scherzte sie. Schließlich versüße eine kleine gepflegte Rennwette diesen wunderschönen Tag, so die Modedesignerin. Auch Handball-Legende und Sportfunktionär Bob Hanning wurde gesichtet. Entertainerin Dagmar Frederic, sie feierte vor ein paar Tagen ihren 77. Geburtstag, wollte ebenfalls auf den österlichen Renntagbesuch nicht verzichten und erschien mit Gatte Klaus Lenk. Rennbahnbesitzer Gerhard Schöningh genoss sichtlich das sonnige Wetter zum Saisonstart.

Rennbahnbesitzer Gerhard Schöningh und Hoppegarten-Geschäftsführer Michael Wrulich (v.l.)

Foto: Jörg Krauthöfer

Zehn Renntage seien 2022 geplant, deutlich mehr als in den vergangenen zwei Jahren, so Schöningh. Und: „Wir wollen die Menschen wieder an die Rennbahn holen, nach der langen Coronazeit“. Sportlich ging es auch zu auf der Galopprennbahn in Hoppegarten. Jockey Bayarsaikhan Ganbat aus Berlin siegte auf Lord Leoso im traditionellen Altano-Rennen. Den Preis von Dahlwitz holte sich Sibylle Vogt auf Mansour. Die gebürtige Schweizerin gewann mit Pferd Navratilova aus Irland auch den Preis des Gestüts Röttgen. Der nächste Renntag steigt mit dem Irish Raceday am 15. Mai 2022. Zu Pfingsten findet der Fashion Raceday statt.