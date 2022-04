DFB-Pokal: Hamburger SV gegen den SC Freiburg live im TV & Stream

Mit einem 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC konnte sich der Hamburger SV den Einzug in die Runde der letzten Vier im DFB-Pokal sichern. Jetzt geht es für den Zweitligisten am Dienstagabend im Halbfinale (19. April, Anstoß 20.45 Uhr) gegen den SC Freiburg. "Freiburg geht als Favorit ins Rennen, aber es ist nicht unmöglich", so HSV-Teammanager Bernd Wehmeyer. "Wir brauchen sicher einen Tag, an dem uns alles gelingt."

Die Freiburger haderten nach der Auslosung damit, erneut in eine Auswärtsspiel gehen zu müssen. "Ich hätte mir wirklich sehr ein Heimspiel gewünscht," sagte Freiburgs Co-Trainer Florian Bruns zur Auslosung. "Aber beim HSV zu spielen ist auch spannend und für mich als ehemaligem St. Paulianer eine ganz besondere Partie." Wer kann die Partie am Dienstagabend für sich entscheiden und steht als erster Finalist fest?

DFB-Pokal: Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV empfängt Freiburg DFB-Pokal: Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV empfängt Freiburg

Wie ist die Bilanz?

Vorteilhaft für die Hanseaten: Von bisher 39 Pflichtspielen beider Vereine gegeneinander gewannen die Hamburger 16, die Freiburger acht und insgesamt 15 Mal endete die Partie mit einem Unentschieden. Auch die zwei Aufeinandertreffen im DFB-Pokal gingen beide an den HSV. Zuletzt setzten sich die Hamburger mit 3:1 in der 2. Runde 2007/2008 durch.

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Das Pokalspiel zwischen dem HSV und dem SC Freiburg wird live im Ersten ausgestrahlt. Die ARD beginnt am Dienstag (19. April) um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Jessy Wellmer. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr meldet sich das Erste live aus Hamburg.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek.

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalspiel zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg um 20.15 Uhr. Mit der App Sky Go kann das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet empfangen werden.

So werden die Halbfinals im Free-TV übertragen?

Dienstag, 19. April 2022

20.45 Uhr: Hamburger SV gegen den SC Freiburg (ARD)

Mittwoch, 20. April 2022

20.45 Uhr: RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin (ARD)

Hamburger SV gegen den SC Freiburg im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Halbfinale des DFB-Pokals Hamburger SV gegen den SC Freiburg live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hamburger SV vs. SC Freiburg

Lesen Sie auch:

Warum der Hamburger SV mit Schalke 04 nicht mithalten kann

Macht Union sich kleiner als man tatsächlich ist?

Prömel widmet sein Derby-Tor den Union-Fans