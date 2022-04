Live! St. Pauli kann Schalke die Tabellenführung entreißen

Sandhausen. Endspurt in der 2. Liga. Der FC Schalke 04 ist Tabellenführer und spielt am Sonntag beim Vierten Darmstadt 98 (13.30 Uhr). Zeitglich spielt Werder Bremen gegen den Fünften 1. FC Nürnberg. Aber auch heute gibt es ein Spiel, das Schalke-Fans interessieren dürfte: Der Dritte FC St. Pauli kann seine Aufstiegschance mit einem Sieg beim SV Sandhausen deutlich erhöhen - und Schalke die Tabellenführung zumindest für eine Nacht wieder abknüpfen…

Vom Restprogramm sei das Sandhausen-Spiel „das allerschwerste“, glaubt Pauli-Abwehrspieler Jakov Medic. Und das, obwohl der FC St. Pauli noch auf die Topteams Darmstadt 98, 1, FC Nürnberg und Schalke 04 trifft. Doch beim SVS tun sich die Kiezkicker stets schwer: In den jüngsten fünf Gastspielen gab es lediglich zwei mickrige Punkte. Und: Nur die Aufstiegsaspiranten Bremen (27), Schalke (24) und Nürnberg (22) holten in der Rückrunde mehr Punkte als die Sandhäuser (20).

Bitter für St. Pauli: Der FC muss auf seinen Topscorer Daniel-Kofi Kyereh verzichten. „Kofi hat seit dem Spiel gegen Werder Bremen Probleme am Oberschenkel“, sagte Trainer Timo Schultz am Freitag bei der Pressekonferenz. Der 26 Jahre alte Spielmacher und Nationalspieler Ghanas flog am Abend dann nicht mit der Mannschaft nach Baden-Württemberg.