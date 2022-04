Live! Eintracht Frankfurt erhöht auf 2:0 gegen FC Barcelona

Barcelona. Mit lauten Gesängen, einigen Fahnen und vereinzelt Pyrotechnik sind die Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstag von der Innenstadt in Barcelona zum legendären Camp Nou gezogen. Für den vorab angekündigten Fußmarsch hatten sich die Anhänger des hessischen Fußball-Bundesligisten in weiß gekleidet, der Farbe von Barcelonas alten Rivalen Real Madrid. Die Eintracht will den Weltclub FC Barcelona nach dem 1:1 im Hinspiel am Abend (21 Uhr/RTL) auswärts bezwingen, um wie 2019 in die Vorschlussrunde der Europa League einzuziehen.

Mindestens 30.000 Frankfurt-Fans sollen in Barcelona dabei sein, in der Stadt waren sie am Donnerstag nicht nur in der Innenstadt, sondern auch am Hafen und am Strand zu sehen. Einen Rückschlag für viele Fans gab es bereits am Morgen: der angekündigte Verkauf weiterer Tickets entfiel kurzfristig. Offiziell hat die Eintracht nur ein Kontingent von knapp 5000 Tickets. Doch viele Fans haben sich über andere Wege Karten gesichert, zum Beispiel mit ausländischen Kreditkarten und verschleierten IP-Adressen.

Barcelona hat seit 20. Januar kein Pflichtspiel verloren

Der FC Barcelona ist, abgesehen vom Auftritt am Sonntag, in sehr guter Form. Seit dem 20. Januar wurde kein Pflichtspiel mehr verloren. Zwischendurch gewann man den Clásico in Madrid mit 4:0. Besonders herausragend in den vergangenen Wochen waren die beiden Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang und die beiden Eigengewächse Gavi und Pedri. Diese Spieler gilt es für die SGE besonders im Auge zu behalten.

Frankfurt hat am Sonntag eine Niederlage gegen den SC Freiburg einstecken müssen. Das 1:2 war aber etwas unglücklich für die Adler. Sie schossen zwei Abseitstore und trafen noch einmal den Pfosten. Trotzdem muss festgehalten werden, dass der letzte Pflichtspielsieg auf den 13. März datiert ist. Wenn die Eintracht heute ohne Elfmeterschießen weiterkommen möchte, muss endlich wieder ein Sieg her. (dpa/fs)