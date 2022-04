Besser als Olympiasieger Wellbrock: Märtens schwimmt Rekord

Stockholm. Freistilschwimmer Lukas Märtens hat bei den Swim Open in Stockholm einen deutschen Rekord aufgestellt und damit seinen Magdeburger Clubkollegen Florian Wellbrock abgelöst.

Der 20-Jährige siegte über 800 Meter Freistil in 7:41,43 Minuten. Damit war Märtens mehr als eine Sekunde schneller als Olympiasieger Wellbrock bei dessen Rekord (7:42,68). Der 24-Jährige wurde in Stockholm Zweiter in 7:43,10 Minuten. Märtens hatte zuvor in Stockholm bereits in 1:45,44 Minuten über 200 Meter Freistil und in 3:41,60 Minuten über die doppelte Distanz Weltjahresbestzeiten geschwommen.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-897083/2