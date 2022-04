BBL: BG Göttingen gegen Alba Berlin live im TV & Stream

31. Spieltag: Am Sonntag ist Alba Berlin zu Gast bei der BG Göttingen. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

BBL: Am Sonntag ist Alba Berlin zu Gast bei der BG Göttingen.

Einunddreißigster Spieltag in der BBL: Am Sonntag (17. April, 15.00 Uhr) ist Alba Berlin zu Gast bei der BG Göttingen. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Vereine im Oktober 2021 unterlagen die Berliner mit 59:65 (16:11, 19:22, 11:12, 13:20). Können sich die Albatrosse im Auswärtsspiel am Sonntag für die Niederlage revanchieren?

Wer zeigt die BBL 2022 live im TV?

MagentaTV und Sport1 zeigen die Spiele der Basketball-Bundesliga live im Fernsehen. Sport1 zeigt diese Saison bis zu 47 Spiele live im TV. In der Regel wird Sport1 ein Sonntagsspiel ab 15:00 Uhr sowie bis zu 13 Duelle der Playoffs übertragen. Das dritte Finalspiel sowie ein mögliches Spiel 4 und 5 werden auch auf Sport1 gezeigt. Wer alle BBL-Spiele live sehen möchte, der ist bei Magenta TV richtig.

BG Göttingen gegen Alba Berlin live im Stream

Das Spiel BG Göttingen gegen Alba Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. Alle Spiele der BBL werden live und in HD über das kostenpflichtige TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Für Telekom-Kunden mit bestehendem Vertrag kostet der Dienst bei einer Laufzeit von 12 Monaten und einer Kündigungsfrist von zwei Monaten derzeit 4,95 Euro im Monat. Für alle anderen werden bei einem Monats-Abo 16,95 Euro pro Monat fällig oder im Jahres-Abo 9,95 Euro pro Monat. Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Alba-Spiel

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: BG Göttingen vs. Alba Berlin

