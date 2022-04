1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream

30. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag empfängt der 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Bundesliga: Am Sonntag empfängt der 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt im Stadion An der Alten Försterei.

Dreißigster Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag (17. April, Anstoß 17.30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt. Beim letzten Duell beider Mannschaften in der Bundesliga im November 2021 unterlagen die Köpenicker nach Treffern von Djibril Sow (22. Minute) und Evan N'Dicka (90.) mit 1:2. Den Anschlusstreffer für Union schoss Max Kruse (62.). Kann sich Union Berlin im Heimspiel am Sonntag für die Niederlage revanchieren?

1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Union-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Sonntag (17. April) ab 17.00 Uhr. Im Studio moderiert Jan Lüdeke zusammen mit der Expertin Julia Simic. Pünktlich zum Anstoß um 17.30 Uhr schaltet DAZN zu Kommentator Jan Platte, der live vom Spiel berichtet.

Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt des Magazins stehen die Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga.

1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt

Alle News, Analysen und Hintergründe zum 1. FC Union Berlin finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost zum 1. FC Union Berlin.

