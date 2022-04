Golfer Tiger Woods bereit für Comeback beim US Masters

Augusta. Golf-Star Tiger Woods ist bereit für ein Comeback beim 86. US Masters in Augusta. "Stand jetzt werde ich spielen", sagte der 15-malige Majorsieger am Dienstag bei einer Pressekonferenz an der Magnolia Lane. Für Woods wird es der erste Auftritt bei einem offiziellen Turnier seit seinem folgenschweren Autounfall im Februar des vergangenen Jahres.

"Ich werde morgen noch neun Löcher als Training spielen. Ich habe mich wirklich gut erholt", sagte Woods vor dem ersten Abschlag am Donnerstag (live auf Sky).

Tiger Woods: Schwere Verletzungen nach einem Unfall

Im vergangenen Jahr hatte sich der fünfmalige Masters-Champion bei einem selbstverschuldeten Unfall mit seinem Geländewagen massive Verletzungen am rechten Bein zugezogen. Lange war fraglich, ob er überhaupt jemals wieder Golf spielen kann. In den vergangenen Monaten tastete sich der Ausnahmekönner langsam heran, im Dezember nahm er an einem Familienturnier mit seinem Sohn Charlie teil.

Am Montag hatte Woods bereits vor Tausenden begeisterten Fans eine Trainingsrunde in Augusta absolviert. Nach seiner Ankunft am Sonntag hatte der 46-Jährige die Golf-Welt zunächst im Unklaren über eine mögliche Teilnahme gelassen. Als ehemaliger Gewinner des Green Jacket besitzt der frühere Weltranglistenerste ein lebenslanges Startrecht.. (sid)