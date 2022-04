Handball: Füchse Berlin gegen den HBC Nantes live im TV & Stream

Achtelfinale in der European League: Am Dienstag (5. April, 18.45 Uhr) empfangen die Füchse Berlin den HBC Nantes zum Rückspiel im Achtelfinale. Beim ersten Duell am 29. März 2022 unterlagen die Berliner den Franzosen knapp mit 24:25 (12:10). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Jacob Holm mit fünf Toren.

Mit der knappen 24:25-Niederlage haben sich die Füchse alle Chancen für das Rückspiel erhalten. Können die Berliner das erneute Aufeinandertreffen in der heimischen Max-Schmeling-Halle für sich entscheiden und den Einzug ins Halbfinale feiern?

HBL-Geschäftsführer Bohmann: Es wird "nochmal ein Krisenjahr" HBL-Geschäftsführer Bohmann: Es wird "nochmal ein Krisenjahr"

Füchse Berlin gegen den HBC Nantes im TV & Stream

Das Spiel Füchse Berlin gegen den HBC Nantes wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Pünktlich zum Anstoß um 18.45 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Uwe Semrau, der vom Spiel in der Max-Schmeling-Halle berichtet.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. HBC Nantes

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Vori bringt die Füchse Berlin voran

Füchse Berlin machen Trainer Hanning froh

Füchse Berlin holen Olympiasieger Vori aus dem Ruhestand