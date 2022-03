WM 2022 in Katar: Auslosung heute ab 18 Uhr im Live-Ticker

Der offizielle Fifa-Spielball zur Fußball-WM 2022 in Katar. Heute findet die Auslosung in Doha statt.

Doha. Bei der WM-Auslosungsgala im Doha Exhibition and Convention Center muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag auch auf ein glückliches Händchen von Ex-Weltmeister Lothar Matthäus hoffen. Denn der Rekordnationalspieler wird bei der Auslosung zur Fußball-WM 2022 in Katar als Losfee fungieren. Die Auslosung können Sie ab 18 Uhr hier im Live-Ticker verfolgen.

Auf ihn kommt es an: Lothar Matthäus wird bei der Auslosung zur Fußball-WM 2022 in Katar die Lose ziehen.

Dem Team von Bundestrainer Hansi Flick droht in der Vorrunde wie erwartet mindestens ein Kracher-Gegner von der Güte des Titelverteidigers Frankreich oder Spanien. Sogar ein Platzhalter-Los ist möglich - auch weitere Details für den erhofften Weg zum Titel werden am Freitagabend (18.00 Uhr MESZ) zunächst noch offen bleiben.

Fußball-WM 2022 in Katar: Diese Nationen sind dabei

Topf 1 Katar (Gastgeber) Brasilien Belgien Frankreich Argentinien England Spanien Portugal

Topf 2 Mexiko Niederlande Dänemark Deutschland Uruguay Schweiz USA Kroatien

Topf 3 Senegal Iran Japan Marokko Serbien Polen Südkorea Tunesien

Topf 4 Kamerun Kanada Ecuador Saudi-Arabien Ghana Gewinner Europa-Playoffs (Wales,Schottland oder Ukraine) Gewinner Interkontinental-Playoffs (Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru) Gewinner Interkontinental-Playoffs (Neuseeland oder Costa Rica)

Wo ist die Auslosung in Deutschland zu sehen?

Die Fifa bietet zudem auf ihrer Homepage einen Livestream an.

WM 2022 in Katar: Warum stehen drei Teilnehmer noch nicht fest?

Die letzten Qualifikationsspiele sind erst in der Länderspielphase im Juni angesetzt. So werden die interkontinentalen Play-offs mit den Duellen Costa Rica gegen Neuseeland und von Peru gegen den Sieger der Partie Vereinigte Arabische Emirate und Australien erst am 13. und 14. Juni in Katar ausgespielt. Auch das letzte europäische Ticket über die Play-offs ist noch zu vergeben. Das Halbfinale der Ukraine gegen Schottland war wegen des Angriffskriegs Russlands von März auf Juni verschoben worden, als Finalgegner steht Wales bereits fest.